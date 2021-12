Concluso ad Alberobello l’ultimo Consiglio Federale dell’anno

Si è svolta ieri e oggi all’hotel “La Chiusa di Chietri” ad Alberobello, l’ultima riunione del 2021 del Consiglio Federale. Una due giorni intensa di lavoro, durante il quale sono stati affrontati molti temi che saranno approfonditi martedì 21 dicembre alle ore 11, durante la conferenza online di fine anno del presidente Manfredi.

Di seguito le principali delibere assunte.

NAZIONALI SENIORES – Al fianco del ct Davide Mazzanti sulla panchina delle azzurre ci siederà il secondo allenatore Matteo Bertini, incarico già ricoperto durante gli ultimi Campionati Europei 2021. Il preparatore atletico sarà Ezio Bramard. Per quanto riguarda gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, Massimo Caponeri è stato confermato nel ruolo di vice allenatore e Nicola Giolito come preparatore atletico.

Sulla panchina della nazionale under 21 femminile siederà Luca Pieragnoli, mentre alla guida dell’under 22 maschile ci sarà Vincenzo Fanizza.

Gli staff delle seniores, una volta completati, saranno pubblicati sul sito federale.

NAZIONALI PRE-JUNIORES - In vista dei tornei di qualificazione ai Campionati Europei under 18 maschile e under 17 femminile, che si svolgeranno rispettivamente a Marsicovetere e in Belgio 5-9 gennaio 2022, sono stati nominati i primi allenatori. La pre-juniores maschile sarà guidata per la manifestazione da Michele Zanin, mentre le azzurrine da Michele Fanni.

EVENTI 2022 - Molti saranno gli eventi pallavolistici che si terranno in Italia il prossimo anno, queste le principali manifestazioni deliberate dal Consiglio Federale.

Wevza 1° Round Under 18 maschile: 5-9 gennaio 2022 a Marsicovetere (Potenza).

Cev 2° Round Under 19 femminile: 8-10 aprile 2022 in Calabria.

Cev 1° Round Under 22 maschile: 20-22 maggio 2022 a Guidonia (Roma).

Cev Finale Europeo U21 femminile: 10-17 luglio in Puglia.

Wevza under 17 femminile: 2-7 agosto a Chianciano Terme.

Cev Finale Europeo U20 maschile: 17-25 settembre in Abruzzo.

La Federazione Italiana Pallavolo, come già annunciato, ha espresso inoltre il proprio interesse per organizzare le Finali della Volleyball Nations League 2022.

BILANCIO PREVENTIVO 2022 - Il Consiglio Federale, dopo aver acquisito la relazione e il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato secondo gli schemi di Bilancio di Sport e salute SpA. l'approvazione del bilancio di previsione del prossimo anno, che presenta un risultato di equilibrio economico-finanziario.

Sono stati inoltre decisi gli stanziamenti di spesa 2022 di tutti i settori che permettono lo svolgimento delle attività federali.

UFFICIALI DI GARA – Il responsabile nazionale degli ufficiali di gara Luigi Roccatto ha relazionato il consiglio federale sull’attività del settore arbitrale svolta in questa prima parte di stagione.

VARIE - Il CF, rinnovando il proprio impegno nei confronti delle società dei campionati nazionali, ha deliberato il fondo di sostegno 2021-2022 per le trasferte disagiate in favore delle società di serie B maschile e B2 femminile.

Il Consiglio, infine, ha deliberato la proposta d’affidamento condiviso per l’impianto sportivo polivalente di Guidonia (Roma).

Martedì 21 la Conferenza Stampa online del presidente Manfredi

Martedì 21 dicembre alle ore 11, il presidente federale Giuseppe Manfredi, terrà la conferenza stampa di fine anno. L’incontro con la stampa nazionale si terrà in modalità virtuale, gli addetti ai lavori interessati a partecipare potranno inviare una email a comunicazione@federvolley.it e nei prossimi giorni riceveranno il link di accesso alla piattaforma.