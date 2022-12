Concluso in Calabria il primo appuntamento con il Club Italia del Sud femminile

Si è concluso oggi a Quattromiglia (CS) il primo degli appuntamenti in calendario del nuovo progetto pluriennale del Settore Femminile delle Squadre Nazionali denominato Club Italia del Sud.

Per una settimana, presso il CUS Cosenza dell’Università degli Studi della Calabria che ha ospitato atlete e staff, agli ordini del DT delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, coadiuvato dai tecnici federali Pasquale D’Aniello e Daniele Turino e dagli assistenti allenatori Angelo Polignano e Marca Sicuranza, le 20 ragazze coinvolte si sono allenate in un incontro altamente formativo. Questo primo appuntamento ha permesso, dunque, ai tecnici federali di conoscere al meglio il panorama giovanile femminile delle regioni coinvolte con particolare riferimento per le annate 2007, 2008 e 2009.

Lo sguardo ora volge sui nuovi impegni del progetto pilota Club Italia del “Sud” con l’appuntamento al prossimo stage in programma dal 26 al 30 dicembre 2022 a Sant'Agata Militello (ME).