Concluso a Darfo Boario Terme lo stage congiunto con la Francia

Si è conclusa a Darfo Boario Terme (BS) la tre giorni di amichevoli tra la Nazionale Under 17 maschile e i pari età della Francia. Le due formazioni hanno disputato complessivamente tre incontri. I francesi si sono aggiudicati i primi due match mentre l’Italia ha vinto l’ultimo incontro giocato al Palazzetto dello Sport.

I ragazzi, guidati in panchina dal tecnico Monica Cresta, sono stati superati nel primo match giocato sabato con il punteggio di 3-2 (18-25, 25-20, 25-23, 22-25, 15-10). La Francia, nel secondo incontro andato in scena domenica, si è nuovamente imposta per 3-1 (16-25, 25-23, 25-16, 25-22). Ieri, invece, nel terzo e ultimo allenamento congiunto è stata l’Italia a superare con un netto 3-0 (25-22, 25-23, 25-23) i pari età francesi.

Oggi il rompete le righe del gruppo azzurro, che dal 3 al 7 gennaio 2023 sarà impegnato proprio a Darfo Boario Terme nel Torneo Wevza con Germania, Belgio, Spagna, Francia e Portogallo.

Questi gli azzurrini che hanno preso parte al collegiale: Alessandro Benacchio, Simone Bertoncello (Bassano Volley); Nicolò Garello, Luca Romano (Diavoli Rosa); Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara (Lube Volley); Raffaele Colaci (Matervolley Castellana); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Davide Boschini, Nicola Mussari (Trentino Volley); Valerio Arletti (VG Modena); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Bryan Argilagos, Simone Porro (Volley Treviso); Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza).