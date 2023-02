Concluso il Puglia il terzo appuntamento con il Club Italia del Sud femminile

Si è conclusa ieri la settimana di lavoro del Club Italia del Sud a Barletta, progetto della Federazione Italiana Pallavolo che ha coinvolto tecnici e atlete, nate tra il 2006 e il 2009, delle sei regioni del Sud Italia. La terza tappa del progetto ospitata dal CR FIPAV Puglia è a metà del percorso e si concluderà con un torneo internazionale in Croazia nel mese di luglio.

Per una settimana, presso PalaDisfida di Barletta, agli ordini del tecnico del settore nazionali Pasquale D’Aniello, coadiuvato dagli assistenti allenatori Angelo Polignano e Marica Sicuranza, le 20 ragazze coinvolte, oltre a quattro atlete pugliesi aggregate nella giornata di giovedì, si sono allenate in un incontro altamente formativo. Un periodo di lavoro che è stato l’occasione anche per conoscere il territorio grazie all’importante collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Barletta e della società Nelly Volley Barletta.

Tra le attività della settimana anche un momento dedicato al ricordo degli indimenticati Federica De Luca e del piccolo Andrea, con le parole della referente del CR FIPAV Puglia Marilena Petronelli di fronte alla panchina rossa, simbolo permanente presente all’ingresso del PalaDisfida di Barletta.

Lo sguardo ora volge sui nuovi impegni del progetto pilota Club Italia del Sud con l’appuntamento al prossimo stage in programma dal 4 all’8 aprile 2023 a Policoro (MT). Il progetto federale proseguirà poi in Molise e Campania prima della conclusione prevista per il mese di luglio con un torneo internazionale in Croazia.

Questo l’elenco delle 20 atlete convocate a Barletta: Braccio Giada (Volley Oria), Cappiello Alessandra (A.S.D. Livinvolley), D’alessandro Anna (Roomy Giunic Sport Ssdarl), De Caprio (Silvia Asd Molinari Volley Napoli), Dodaro Vanessa (Apd Todo Sport), D’onofrio Aurora (Mesagne Volley), Ferrara Francesca (Asd Molinari Volley Napoli), Fratangelo S.S. (Nuova Pallavolo Campobasso), Ianuale Giada (Arzano Volley Ass. Spor. Dilet), Lerario Alessia (Giuseppe Cesari Ssd Arl), Lo Piccolo (Viviana Asd Volley Academy Wekondor Ct), Massara Lorenza (Apd Todo Sport), Palmisano Romano Sara (Asd Casale Volley 3), Paradiso Federica (Next Atlas A.S.Dilettantistica ), Piredda Caterina (Giuseppe Cesari Ssd Arl), Russo Alesi (Vittoria Asd U.S. Volley Palermo), Scuderi Lucilla (Asd Volley Valley ), Stella Elisa (Next Atlas A.S.Dilettantistica), Valore Sofia (Asd Progetto Volley Sant’agata), Visciano Sabina (Giuseppe Cesari Ssd Arl).

Inoltre, su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili Prof. Marco Mencarelli, sono state convocate per la giornata di giovedì quattro atlete pugliesi: Barbone Giorgia (A.S.D. Pallavolo Uisp’80, Bruno Simona (Pallavolo Cerignola Ssd Arl), Mininni Sara (Pol. Amatori Volley Bari A.S.D), Rizza Giorgia (Volley’s Eagles G.Ungaretti).

Staff

TURINO Daniele (1° Allenatore), POLIGNANO Angelo (2° Allenatore), SICURANZA Marica, PETRONE Pamela (Assistente Allenatore), ROTELLA Andrea (Preparatore Atletico), ROTELLA Paola (Fisioterapista), MENCARELLI Marco (Direttore Tecnico), D’ANIELLO Pasquale (Coordinatore Tecnico), DI IORIO Alessio (Team Manager).

Dichiarazioni

Paolo Indiveri (Presidente CR FIPAV Puglia): "Sono stati cinque giorni molto intensi, soprattutto dal punto di vista tecnico, con tanti allenamenti mirati. Ho visto al lavoro un bel gruppo, ottime fisicità, spero davvero si possa continuare sul territorio a fare il lavoro che fanno i tecnici del settore nazionali. E’ stata importante la presenza di tanti tecnici pugliesi che hanno partecipato attivamente alla settimana. L’augurio che ho fatto alle ragazze è stato quello di apprezzare lo sforzo che ha fatto la FIPAV e dei Comitati Regionali delle regioni del Sud, dal punto di vista economico e organizzativo, per permettere a loro di fare un’esperienza unica. Ma soprattutto ho chiesto di sfruttare questo momento, di mettere in pratica tutto ciò che hanno assorbito in questa settimana. Queste ragazze hanno aperto una strada, quella della crescita del movimento, a livello tecnico, del Sud Italia. Bisogna anche comprendere che, se tutti vogliamo, la pallavolo si fa bene anche al Sud, non solo nelle grandi regioni del Nordo. E’ stato tutto davvero molto bello, siamo a metà del percorso, spero che la FIPAV voglia portare avanti questo progetto, come Comitati saremo al fianco della FIPAV raddoppiando il nostro impegno sperando che tra qualche anno questo Club Italia del Sud possa anche arrivare a disputare un campionato di serie nazionale. Ci tengo, infine a ringraziare l’amministrazione comunale di Barletta, per la splendida ospitalità e la società Nelly Volley Barletta per l’importante apprto a livello organizzativo dato".

Pasquale D’Aniello (Tecnico settore nazionali FIPAV): "Siamo in Puglia con il solito entusiasmo pugliese. Domenica scorsa sono stato a Modugno per il regionalday, con un importante riscontro da parte di atlete e tecnici presenti. Sono stato contento di vivere questa settimana a Barletta con tanti allenatori presenti e coinvolti che ci hanno riempito di domande, questo ci fa sperare e capire che questo progetto sia stato compreso dalla base. Fino ad oggi abbiamo visionato ragazze delle sei regioni coinvolte del Sud, abbiamo rivisto alcune ragazze del 2006 che avevamo un pò perso di vista per vari motivi. Le fisicità e le capacità delle atlete sono di livello importante, non c’è nulla da invidiare alle altre regioni d’Italia. Questi progetti servono per dare risalto alle atlete e stimolare i tecnici e le società nel percorso di crescita di queste ragazze sul territorio. Il progetto, che ha ancora tre tappe in Basilicata, Molise e Campania, terminerà con un torneo internazionale in Croazia in programma nel mese di luglio dando a queste ragazze un’opportunità di livello. Negli ultimi anni qualche atleta del Sud Italia ha sfiorato le nazionali, credo questo sia già un buon primo passo per arrivare a vedere ancora atlete meridionali nei gruppi azzurri".

Angelo Polignano (Allenarore selezione regionale Puglia femminile): "Questo è un progetto pilota promosso dalla FIPAV con l’obiettivo di avvicinare l’attività delle nazionali al Sud Italia. Obiettivo per queste ragazze diventa quindi vivere da più vicino quella che è l’attività delle nazionali. In Puglia abbiamo fatto il secondo giro di regionalday domenica scorsa, abbiamo quindi terminato la fase di scouting su tutti i territori. I prossimi passaggi saranno gli allenamenti sui territori con le convocazioni del CQR in vista del Trofeo Meschini. In questo gruppo di Club Italia del Sud abbiamo avuto diverse atlete pugliesi".