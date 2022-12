Concluso in Sicilia il secondo appuntamento con il “Club Italia del Sud” femminile

Si è concluso quest’oggi venerdì 30 dicembre a Sant’Agata di Militello (ME), il secondo appuntamento con il Club Italia del Sud femminile. Prosegue il progetto pluriennale avanzato dal settore femminile delle squadre nazionali FIPAV che, come noto, consiste nell’avvio di una serie di iniziative volte ai processi di qualificazione e, allo stesso tempo, di consentire ai tecnici federali la raccolta di indicazioni necessarie a orientare lo sviluppo futuro e definitivo del nuovo programma.

Dopo il primo appuntamento tenutosi dal 28 novembre al 2 dicembre a Quattromiglia (CS), questo secondo incontro dunque ha permesso ai tecnici federali di conoscere ancora meglio il panorama giovanile femminile delle regioni coinvolte (Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia) con particolare riferimento per le annate 2007, 2008 e 2009. Questi importanti incontri permetteranno alle atlete selezionate di intraprendere un percorso di crescita in sinergia con la propria società e di andare a lavorare sulla didattica del movimento. Il terzo stage con il Club Italia del Sud femminile è in programma da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio in Puglia.

Questo l’elenco delle atlete convocate dal Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili Marco Mencarelli presenti a Sant’Agata di Militello (ME): Giovanna Fratangelo (S.S. Nuova Pallavolo Campobasso), Francesca Ferrara, Silvia De Caprio (ASD Molinari Volley Napoli), Amalia Carnevale, Viviana Lo Piccolo (ASD Volley Academy Wekondor CT), Alessia Lerario, Caterina Piredda, Sabina Visciano (ASD Giuseppe Cesari Cutrofiano), Chiara Pece (A.P.D. CE.G.A.P.), Lorenza Massara (A.P.D. Todo Sport), Vittoria Russo Alesi (ASD US Volley Palermo), Federica Paradiso (Next Atlas A.S. Dilettantistica), Giada Braccio (Volley Oria), Ginevra Neri (Golden Volley Aci Catena A.S.D.), Alessandra Cappiello (ASD Livinvolley), Elisa Stella (Next Atlas A.S. Dilettantistica), Sara Genova (ASD Scuola Volley Avolio), Anna D’Alessandro (Roomy Giunic Sport SSDARL), Vanessa Dodaro (APD Todo Sport), Lucilla Scuderi (ASD Volley Valley).