Consegnato il Premio Abruzzo Volley "Auàrd" 2022 al tecnico Matteo Battocchio

Il Consiglio Regionale ha deciso di assegnare il premio Abruzzo Volley Auàrd 2022 a Matteo Battocchio, allenatore della Nazionale Italiana Pallavolo U20 Maschile, vincitrice del Campionato Europeo U20 2022 disputato a Montesilvano e Vasto dal 17 al 25 settembre 2022. Nella giornata di oggi il Presidente Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo e l'Assessore allo Sport del Comune di Montesilvano Alessandro Pompei, hanno consegnato il premio al coach.

Fabio Di Camillo: “A Matteo va attribuito il merito di aver saputo motivare e far rendere al massimo un gruppo forte capace di vincere un titolo europeo in un contesto competitivo, superando anche la pressione derivante dall’essere chiamato a centrare l’obiettivo già raggiunto da altre 5 nazionali giovanili nella stessa stagione agonistica. Un grazie sincero per averci fatto vivere questo sogno nella nostra regione regalando emozioni incredibili a tutto il nostro Movimento”

Abruzzo Volley Auàrd

Il Prestigioso Premio Abruzzo Volley Auàrd è stato istituito nel 2015: si tratta di

una originale scultura in pietra della Majella realizzata dall’artista Luigi D’Alimonte.

Realizzato in esclusiva per il CR Fipav Abruzzo, questo premio viene assegnato, ogni

anno, ad Atleti, Tecnici, Dirigenti, abruzzesi e non, che si sono distinti per risultati

sportivi importanti a livello nazionale e internazionale. Alcuni premi sono stati

assegnati anche “alla carriera” , per aver svolto negli anni compiti rilevanti per la

pallavolo Abruzzese.

Albo d’Oro

2015 Tommaso Lanci/ Chiara Di Iulio/Paolo Nicolai/ Giuseppe Caldarola/ Andrea Lucchetta

2016 Carlo Magri

2017 Mario De Pasquale/ Bruno Cattaneo

2018 non Assegnato per scelta del CR Fipav Abruzzo

2019 Giuseppe Manfredi

2020 non Assegnato causa Covid

2021 Consuelo Mangifesta/ Davide Mazzanti/Fefè De Giorgi

2022 Matteo Battocchio