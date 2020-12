Consiglio Federale: confermato Blengini, approvato il Bilancio di previsione 2021

Si è svolta oggi l’ultima riunione dell’anno del Consiglio Federale, collegatosi in video conferenza. Il presidente Pietro Bruno Cattaneo ha aperto i lavori parlando delle tematiche di stretta attualità, prima fra tutte la ripresa degli allenamenti per le formazioni di serie C, dei campionati nazionali di categoria, per il beach volley e il sitting volley, in quanto riconosciute di interesse nazionale come stabilito dal regolamento gare federale.

Cattaneo ha poi relazionato il CF in merito al suo video-intervento, avvenuto ieri, durante le audizioni delle Commissioni Riunite Cultura e Lavoro, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo n.230, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il numero uno federale ha fatto presente ancora una volta le tante criticità presenti nel decreto legislativo, molte delle quali mettono in pericolo l'attività non solo del mondo pallavolistico, ma anche di tante altre discipline, come spiegato da numerosi presidenti federali. L'ultima riunione dell'anno è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio del quadriennio 2017-2020 affrontato dalla Fipav.

Il Presidente, oltre a ricordare le grandi difficoltà vissute quest'anno a causa della pandemia legata al Covid-19, ha elencato i tanti risultati ottenuti dalla Fipav: 50 le medaglie totali, di cui 18 d'Oro.

Sono inoltre arrivate con un anno di anticipo, cosa mai avvenuta prima, ben quattro qualificazioni per Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021: nazionale seniores maschile, nazionale seniores femminile, nazionale femminile di sitting volley e Lupo-Nicolai nel beach, con la speranza che stacchino il pass altre coppie.

Oltre ai risultati sul campo, Cattaneo ha ricordato come tutti gli sponsor federali, pur in un momento non facile, abbiano voluto proseguire il rapporto di collaborazione con la Fipav, confermando ancora una volta il grande legame instaurato con il mondo della pallavolo.

In merito all’ultima stagione, contraddistinta dall’emergenza del Covid-19, il numero uno federale ha evidenziato come la Fipav abbia cercato di venire incontro alle esigenze delle società, atleti, tecnici e dirigenti, stanziando la notevole cifra di quasi cinque milioni di euro.

A conclusione del suo intervento il Presidente ha ringraziato tutto i membri del Consiglio per il lavoro svolto negli ultimi anni, un operato contraddistinto da un clima di ampia collaborazione e che ha sempre avuto come obiettivo primario di fare il bene dell’intero movimento Fipav.

NAZIONALE MASCHILE - Il Consiglio Federale ha confermato per la prossima stagione sportiva il commissario tecnico della nazionale maschile seniores Gianlorenzo Blengini. Il tecnico torinese guiderà quindi gli azzurri in un 2021 caratterizzato dai Giochi Olimpici di Tokyo, dalla Volleyball Nations League e dai Campionati Europei.

BILANCIO PREVENTIVO 2021 - Il Consiglio Federale, dopo aver acquisito la relazione e il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato secondo gli schemi di Bilancio di Sport e salute SpA. l'approvazione del bilancio di previsione del prossimo anno, che presenta un risultato di equilibrio economico-finanziario. Sono stati inoltre decisi gli stanziamenti di spesa 2021 per i settori che consentono lo svolgimento di tutte le attività federali.