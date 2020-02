Coppa Italia Femminile: oggi a Busto Arsizio le semifinali

Imoco Volley Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Monza sono le quattro squadre che si contenderanno a Busto Arsizio l’edizione 2020 della Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Oggi sono in programma le due semifinali: ore 18.00 (diretta Rai Sport HD) Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci; ore 20.30 (diretta Rai Sport HD) Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza.​

Domani, invece, andrà in scena alle ore 18 la finale per il titolo, preceduta alle ore 14.30 dalla finale della Coppa Italia di serie A2, tra Omag San Giovanni in Marignano e Delta Informatica Trentino. ​

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR

Sabato 1 febbraio: ore 18.00 (diretta Rai Sport HD) Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci; ore 20.30 (diretta Rai Sport HD) Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza.

Domenica 2 febbraio: ore 14.30 (diretta PMG Sport, LVF TV, Sportmediaset.it) Omag San Giovanni in Marignano - Delta Informatica Trentino

ore 18.00 (diretta Rai Sport HD) Finale Coppa Italia A1 femminile.