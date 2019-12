Coppa Italia: la Dream Volley Pisa vince il titolo femminile

La prima edizione della Coppa Italia femminile si è conclusa con il successo della Dream Volley Pisa, che nella finale per il titolo ha avuto la meglio sulla Besana Nola Città dei Gigli 3-0 (25-21, 25-16, 25-13).

Una vittoria che evidenzia ancora una volta la superiorità della formazione toscana, che dopo essersi assicurata per tre volte consecutive il titolo di Campione d’Italia, è riuscita ad imporsi anche in questa prima edizione della Coppa Nazionale. Nell’atto conclusivo la Dream Volley Pisa, che si presenta con sei componenti della nazionale di Amauri Ribeiro che quest’estate sarà protagonista alle paralimpiadi di Tokyo 2020, è riuscita a sfoderare una prestazione decisa e determinata, limitando al minimo gli errori e riuscendo a contenere i tentativi di rientrare in partita da parte della Besana Nola Città dei Gigli. Quest’ultima dal canto suo, ha provato più volte a limare il distacco, senza però riuscire a prevalere sullo strapotere di Pisa.

Nola Città dei Gigli, tuttavia, proverà a rifarsi nell’atto conclusivo del torneo maschile, dove si presenta da campione d’Italia in carica. La finale contro Fonte Roma Eur, andrà in scena tra pochi minuti e sarà trasmessa dal canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI)

Eva Ceccatelli (QUI) Dream Volley Pisa

Il calendario

Torneo femminile

7 dicembre: Cedacri Sitting Volley Giocoparma-Besana Nola Città dei Gigli 1-3 (25-17, 24-26, 23-25, 23-25); Dream Volley Pisa-Roma Sport Academy 3-0 (25-12, 25-17, 25-15)

8 dicembre: Finale 3°-4° posto Cedacri Sitting Volley Giocoparma- Roma Sport Academy 3-0 (25-17, 25-17, 25-16);

Finale 1°-2° posto Dream Volley Pisa- Besana Nola Città dei Gigli 3-0

Torneo maschile

7 dicembre: Fonte Roma Eur-Brembate Groupama 3-2 (25-16, 21-25, 16-25, 25-15, 15-8); Besana Nola Città dei Gigli-Renew-co Fermana 3-0 (25-17, 25-18, 25-19).

8 dicembre: Finale 3°-4° posto Brembate Groupama-Renew-co Fermana (ore 9); Finale 1°-2° posto Fonte Roma Eur- Besana Nola Città dei Gigli (ore 13, diretta YouTube Fipav)

I roster delle squadre partecipanti

Torneo Maschile

Besana Nola Città dei Gigli: Giuseppe Mautone, Francesco Iannelli, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Fabio Boscarino, Dario Calcagni, Alfredo Diana, Giuseppe Vitale, Giancarlo Quinto, Emanuele Di Ielsi, Pasquale Vecchione, Italo Aldarelli. All. Guido Pasciari.

Renew-Co Fermana: Giacomo Cappelletti, Massimiliano Carretani, Maurizio Ciotola, Cristiano Crocetti, Lorenzo Giacobbi, Jacopo Pozzi Manamini, Federico Ripani, Enrico Rossi, Riccardo Scendoni, Luca Vallasciani, Sergio Venanzoni. All. Maurizio Ciotola, Lorenzo Giacobbi.

Fonte Roma Eur: Jacopo Busatto, Alessandro Issi, Fabio Marsiliani, Matteo Deraco, Daniele Moretti, Jorge Luis Choque Ricaldy, Fabio Romei, Daniele Avino, Giuseppe Biancolini, Claudio Mancini, Paolo Moschetti, Pierpaolo Santoro. All. Giuseppe Martino.

Brembate Groupama: Paolo Gamba, Massimo Barossi, Lorenzo Valsecchi, Nicola Rubini, Massimi Beretta, Renaldo Theka, Mauro Locatelli, Valentino Fumagalli, Ernesto Martir, Rota, Nicola Frigerio, Consonni Angelo, Simone Drigo. All. Paolo Gamba.

Torneo Femminile

Cedacri Sitting Volley Giocoparma: Stellla Maria Capetta, Diletta Del Prete, Silvia Dodi, Michela Magnani, Maria Agostino, Ramona Broglia, Cinzia Marzolini, Eleonora Colla, Maria Arcangela Sarcone, Anna Ceccon, Silvia Montuori. All. Fabio Marinroli

Sport Academy 360 Roma: Federica Celani, Silvia Poloni, Mariagrazia Lucente, Flavia Barigelli, Francesca Moretti, Martina Tagliavini, Laura Leone, Angela Galli, Vanessa Lombardi, Alessia Proietto, Bernardina Lombardi, Anna Cicorella, Giulia Oros, Orietta Mancini. All. Giuseppe Martino.

Dream Volley Pisa: Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Giulia Bellandi, Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Elisa Spediacci, Silvia Macchiarulo, Caterina Buzzo, Michela Masini, Federica Manca, Daniela Gori, Silvia Mannocci. All. Eva Ceccatelli

Besana Nola Città dei Gigli: Alessandra Vitale, Anna Pericolo, Elisida Angelillo, Marika Babbone, Alessandra Fella, Rita Mautone, Maria Napolitano, Annamaria Minichino, Cristiana Ciotola, Lisa Pignatelli, Carmela De Santis, Antonella Di Cesare. All. Guido Pasciari