Coppa Italia maschile 2022: a Vibo Valentia il via alle gare

Prenderà il via domani 3 dicembre a Vibo Valentia, la due giorni di gare che decreterà la squadra vincitrice della Coppa Italia maschile di sitting volley 2022. La manifestazione, giunta alla terza edizione, vedrà la partecipazione delle prime quattro formazioni classificate nel campionato scorso: Nola Città dei Gigli, Alta Resa Pordenone, Cedacrì Sitting Volley GiocoParma e Synergie Fermana.

Il torneo prevede che le quattro squadre si affronteranno nella prima giornata in due semifinali incrociate basate sulla classifica finale del Campionato Italiano 2022. Successivamente la manifestazione continuerà con la finale 3/4° posto tra le squadre perdenti, mentre le formazioni che usciranno vincitrici nelle rispettive semifinali si affronteranno nella finale valevole il per titolo in programma domenica 4 dicembre.

L’edizione numero 3 della Coppa Italia maschile di sitting volley, è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV della Calabria.

Il programma gare

Coppa Italia 2022 maschile

3 dicembre, ore 20: Parma-Pordenone

3 dicembre, ore 20.15: Nola-Fermo

4 dicembre, ore 9: Finale 3/4° posto

4 dicembre, a seguire: Finale 1/2° posto

Diretta Streaming: i match validi per il 3°-4° e 1°-2° posto in programma domenica 4 dicembre alle ore 9 e a seguire al Palavalentia saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

L’Albo d’oro della Coppa Italia è disponibile QUI