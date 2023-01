Del Monte® Coppa Italia SuperLega: la Finale dell’evento a Roma sarà in diretta su Rai 2

Grande novità in vista per la Final Four Del Monte® Coppa Italia di SuperLega: la finalissima dell’evento, in programma domenica 26 febbraio 2023, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 alle ore 16.00, segnando il grande ritorno della pallavolo di alto livello sui canali generalisti.

“Il fatto che la Finale della Del Monte® Coppa Italia potrà godere del prestigioso palcoscenico di Rai 2 rende l’idea dello straordinario interesse che continua a destare il nostro movimento – ha dichiarato il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi – sarà una due giorni imperdibile: lo spettacolo e l’imprevedibilità che ci attendono l’abbiamo potuta pregustare già nei Quarti di Finale, andati in scena poche settimane fa, e la diretta dell’ultimo atto su Rai 2 sarà una vera e propria ciliegina sulla torta. Un doveroso e sentito ringraziamento va al Direttore di Rai Sport, Alessandra De Stefano, che ma mostrato grande collaborazione e disponibilità nell’acconsentire il cambio di rete”.

Sono confermate le dirette su Rai Sport delle Semifinali di sabato 25 febbraio. Di seguito il programma dettagliato della Final Four.



Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Final Four

Palazzo dello Sport Roma (RM)

Sabato 25 febbraio 2023, ore 15.30

Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Sabato 25 febbraio 2023, ore 18.00

Itas Trentino – Allianz Milano

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Domenica 26 febbraio 2023, ore 16.00

Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Diretta Rai 2

Diretta Volleyballworld.tv