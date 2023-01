Coppe Europee maschili: gli appuntamenti dei club italiani

CEV Champions League 2023: Civitanova, Trento e Perugia a caccia del quinto successo europeo

Si torna in campo per il quinto e penultimo turno dei gironi di CEV Champions League 2023. Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino e Sir Sicoma Monini Perugia, le tre formazioni di SuperLega Credem Banca impegnate nella massima competizione europea, forti di un cammino sin ora composto da sole vittorie e già certe dell’accesso ai Play Off, punteranno all’ennesimo successo nelle Pool, che potrebbe proiettarle direttamente ai Quarti di Finale: le prime classificate (cinque squadre) passano infatti di diritto tra le prime otto d’Europa, mentre le cinque seconde e la miglior terza si giocano l’accesso ai Quarti tramite i Play Off.

Sarà la Cucine Lube Civitanova ad aprire il turno di CEV Champions League: i cucinieri scenderanno in campo allo Sports Hall Benfica di Lisbona martedì 10 gennaio alle 21.00 italiane, per mantenere la striscia positiva in campo internazionale e rifarsi della sconfitta di sabato a Modena in SuperLega Credem Banca. Lo Sport Lisboa e Benfica è fermo all’ultimo posto della Pool C con quattro sconfitte e due soli punti rimediati, ma i biancorossi devono tenere alta l’attenzione: all’andata, nella prima giornata, furono i lusitani a partire avanti di due set all’Eurosuole Forum, ma subirono la rimonta della Lube. Affronterà l’ultima della classe anche il Trentino Itas: alla Tomabel Hall di Roeselare, con prima battuta alle 20.30 di mercoledì 11 gennaio, gli uomini di Lorenzetti se la vedranno col Decospan VT Menen. Il team belga ha fin qui subito quattro sconfitte in tre set, ma Kaziyski e compagni non vorranno fare sconti agli avversari, per rialzare la testa dopo la sconfitta interna contro Piacenza in SuperLega, ma soprattutto per mantenere a debita distanza Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle in vista dello scontro diretto dell’ultimo turno. I campioni d’Europa uscenti, con tre vittorie e nove punti inseguono l’Itas, che in classifica di punti ne ha 12, frutto di quattro successi. Una vittoria potrebbe dunque non bastare ai gialloblù per la matematica certezza del primo posto. Allo Sportna Dvorana Tivoli di Ljubljana, alle 18.00 di mercoledì, sarà la volta della Sir Sicoma Monini Perugia, che affronterà l’ACH Volley Ljubljana. Gli umbri, che domenica a Verona hanno messo a segno la venticinquesima vittoria consecutiva in stagione, puntano a mantenersi vero e proprio rullo compressore in Champions, così come in tutte le competizioni disputate sin ora. Per farlo, Andrea Anastasi continuerà a poter contare su una rosa profonda ed una panchina di esperienza: ne è l’esempio lo sloveno ed ex di turno Gregor Ropret, secondo palleggiatore della Sir, eletto MVP nella gara di andata al PalaBarton.

Tutte le gare di CEV Champions League 2023 saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+, mentre una gara ogni per turno sarà visibile anche sul canale Eurosport 2: nel “Leg 4” toccherà a Decospan VT Menen – Trentino Itas.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 5

Pool C

Martedì 10 gennaio 2023, ore 21.00

Sport Lisboa e Benfica (POR) – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Ksenija Jurkovic, Yavuz Akdemir

Diretta discovery+

Telecronaca di Rodolfo Palermo

Pool D

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 20.30

Decospan VT Menen (BEL) – Trentino Itas

Arbitri: Bruno Muha, Chantal Kaiser

Diretta Eurosport 2 e discovery+

Telecronaca di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi

Pool E

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 18.00

ACH Volley Ljulbjana (SLO) – Sir Sicoma Monini Perugia

Arbitri: Aleksandar Vinaliev, Wojciech Maroszek

Diretta discovery+

Telecronaca di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano



CEV Cup 2023: gara d’andata dei Play Off in trasferta per Modena e Piacenza

Bluenergy Daiko Piacenza e Valsa Group Modena preparano la gara di andata dei Play Off di CEV Cup 2023, il turno intermedio tra Ottavi e Quarti di Finale. Le due formazioni emiliane di SuperLega Credem Banca, protagoniste sin qui di un percorso perfetto, sono attese da trasferte in Romania e Germania, con match di ritorno in casa tra due settimane.

Una Bluenergy Daiko Piacenza galvanizzata dal successo per 3-1 a Trento è pronta alla trasferta in Romania contro C.S. Arcada Galati, con prima battuta martedì 10 gennaio alle 17.00 italiane. Alla sua prima partecipazione in una competizione europea, Piacenza ha avuto la meglio nei Sedicesimi di Finale su Praga vincendo entrambe le gare (3-0 e 1-3), e negli Ottavi ha sconfitto sia all’andata che al ritorno per 3-1 il Fenerbahce HDI Istanbul. La formazione romena è invece approdata ai Play Off superando nei Sedicesimi i bulgari del Neftohimik Burgas, ed eliminando negli Ottavi i finlandesi del Savo Volley Kuopio con un doppio 3-1.

Trasferta tedesca in arrivo per la Valsa Group Modena, attesa dall’SVG Luneburg. I gialli punteranno a sfruttare l’ottimo stato di forma e di rendimento in Regular Season di SuperLega Credem Banca, con ultimo exploit la vittoria in tre set contro Civitanova nello scontro diretto della 3a di ritorno. Anche in CEV Cup Modena si è destreggiata alla grande, vincendo tutte le partite disputate: due contro i finlandesi del Ford Levoranta Sastamala (concedendo solo un set all’andata dei Sedicesimi), e due contro i turchi dell’Arkas Izmir (doppio 3-0). Il Luneburg è invece approdato ai Play Off grazie alle vittorie per 3-0 e 3-2 contro gli olandesi del Lycurgus Groningen agli Ottavi, e ribaltando una sconfitta interna per 3-2 contro i romeni della Dinamo Bucaresti (3-0 a Bucarest il ritorno) nei Sedicesimi. Round dei Trentaduesimi superato con una doppia vittoria in tre set contro i montenegrini del Budva.

Il ritorno è previsto tra due settimane. La squadra che supererà il turno dei Play Off accederà ai Quarti di Finale della manifestazione, che vedrà rientrare in CEV Cup anche le squadre terze classificate dei gironi di Champions League.

CEV Cup 2023 – Play Off, Home Matches

Play Off

Martedì 10 gennaio 2023, ore 17.00

C.S. Arcada Galati (ROU) - Bluenergy Daiko Piacenza

Arbitri: Predrag Balandzic, Sanja Miklosic

Play Off

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 19.00

SVG Luneburg (GER) - Valsa Group Modena

Arbitri: Markus Edholm, Nikolaos Fragkakis