Coppe europee maschili: gli appuntamenti delle squadre italiane

CEV Champions League

Il ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League è alle porte e le tre formazioni di SuperLega Credem Banca impegnate nella competizione saranno in campo tra stasera (Civitanova e Perugia) e domani (Trento) per cercare l’accesso alle Semifinali. I giochi sono ancora aperti per tutte e tre i club che nella gara di ritorno potranno contare sulla spinta del proprio pubblico.

La Cucine Lube Civitanova a caccia della rimonta nei Quarti di Finale della CEV Champions League. Sconfitti martedì scorso per 3-1 in Turchia, questa sera (ore 20.30 con diretta Eurosport 2, discovery+) i Campioni d’Italia ospiteranno all’Eurosuole Forum l’Halkbank Ankara. A capitan Luciano De Cecco e compagni servirà una vittoria piena (3-0 o 3-1) per riaprire la sfida e giocarsi tutto al Golden Set. Vani gli altri risultati, compresa la vittoria al tie break. Lo staff della squadra cuciniera sta lottando contro il tempo per riavere a disposizione Marlon Yant, schiacciatore rimasto ai box domenica per una storta rimediata in Turchia nella prima sfida con Ankara. L’opposto Ivan Zaytsev, in panchina nel fine settimana a Perugia, scalpita per tornare in campo.

Torna l’atmosfera internazionale per la Sir Sicoma Monini Perugia: reduci dalla vittoria di domenica contro Civitanova in campionato, i bianconeri sono pronti ad indossare nuovamente il vestito della Champions League. Questa sera infatti alle ore 20.00 al PalaBarton, con diretta TV su Eurosport 1 e diretta streaming su Discovery+, fischio d’inizio del match di ritorno dei Quarti di Finale della massima competizione continentale riservata ai club contro i tedeschi del Berlin Recycling Volleys. Si parte dalla vittoria dei Block Devils 1-3 della settimana scorsa in terra tedesca. A Perugia serve una vittoria o anche una sconfitta al tie break per accedere alla semifinale, una vittoria piena del Berlino 0-3 o 1-3 renderebbe necessario il golden set per decidere il nome di una delle quattro regine d’Europa.

Quarto atto stagionale per la sfida tra Trentino Itas e Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Dopo essersi affrontate due volte nella Pool D, giovedì 16 marzo a Trento, l’Itas deve conquistare una vittoria per alimentare le chance di qualificazione: vincendo “da tre” centrerebbe direttamente la qualificazione, mentre vincendo al quinto set si guadagnerà la possibilità di giocarsi la qualificazione al Golden Set. Nel precedente stagionale a Trento, i gialloblù si sono imposti 3-1 (25-20, 17-25, 26-24, 25-23) nella seconda giornata. La squadra allenata da Angelo Lorenzetti, galvanizzata dalla vittoria in tre set su Modena, decisiva per il secondo posto finale in Regular Season, cercherà contro i campioni uscenti un’altra prestazione simile per centrare la Semifinale di Champions.

Tutte le gare di CEV Champions League 2023 sono in diretta streaming su discovery+; le gare di Perugia e Trento saranno trasmesse anche su Eurosport 1, mentre Civitanova su Eurosport 2.

CEV Champions League 2023 – 4th Finals, Away Matches

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 20.00

Sir Sicoma Monini Perugia – Berlin Recycling Volleys (GER)

Andata: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia 1-3 (18-25, 15-25, 25-23, 17-25)

Diretta Eurosport 1 e discovery+

Telecronaca di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Halkbank Ankara (TUR)

Andata: Halkbank Ankara - Cucine Lube Civitanova 3-1 (21-25, 25-20, 25-23, 25-21)

Diretta Eurosport 2 e discovery+

Telecronaca di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano

Giovedì 16 marzo, ore 20.30

Trentino Itas – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

Andata: Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle - Trentino Itas 3-2 (25-22, 22-25, 22-25, 25-21, 15-10)

Diretta Eurosport 1 e discovery+

Telecronaca di Fabrizio Monari e Paolo Cozzi

CEV Cup

Oggi, mercoledì 15 marzo, in contemporanea alle 20.30, vanno in scena le gare di ritorno delle Semifinali di CEV Cup 2023. Modena in scena in Polonia, sul campo del Belchatow, Piacenza ospita il Roeselare.

La Valsa Group Modena è a due set dalle “Finals” di CEV Cup 2023. Il successo di sei giorni fa al PalaPanini permetterà ai gialli di affrontare la sfida con un grande vantaggio, ma senza sottovalutare lo Skra Belchatow, allenato da Gardini e con diversi volti noti della SuperLega, quali Atanasijevic, Lanza, Kooy e Bieniek. Il team polacco nell’ultimo turno di Plusliga ha sconfitto lo Zaksa in tre set. La Valsa Group cercherà dunque di non abbassare la guardia e di tornare sul binario giusto dopo lo stop rimediato a Trento nell’ultima di Regular Season di SuperLega Credem Banca.

Impresa dal coefficiente di difficoltà maggiore per la Bluenergy Daiko Volley Piacenza. La formazione allenata da Massimo Botti ha infatti subito un 3-1 in Belgio contro il Knack Roeselare nella gara di andata delle Semifinali, e dovrà vincere “da tre” ed imporsi al Golden Set per centrare l’accesso alla Finale. Brizard e compagni hanno già realizzato una rimonta simile, nei Quarti di Finale, quando con un 4-0 (3-0 e Golden Set) ribaltarono in casa propria il risultato della settimana precedente, eliminando il Montpellier. Il PalaBancaSport si riprepara a sostenere dunque i biancorossi, tornati alla vittoria (sempre in casa) contro Padova nell’ultimo turno di Regular Season.

Entrambi i match saranno trasmessi in streaming su discovery+.

CEV Cup 2023 – Semi Finals, Away Matches

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 20.30

Bluenergy Daiko Volley Piacenza – Knack Roeselare (BEL)

Andata: Knack Roeselare - Bluenergy Daiko Volley Piacenza 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

Diretta discovery+

Telecronaca di Michele Pedrotti

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 20.30

PGE Skra Belchatow (POL) – Valsa Group Modena

Andata: Valsa Group Modena - PGE Skra Belchatow 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22)

Diretta discovery+

Telecronaca di Rodolfo Palermo