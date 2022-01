Coppe europee maschili: le squadre italiane in campo

Dopo la pausa natalizia, torna la CEV Champions League maschile: riflettori puntati sullo scontro tra Cucine Lube Civitanova e i campioni d’Europa dello Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle, in programma domani alla Gliwice Arena. La sfida si preannuncia determinante per il primo posto nel Pool C, essendo entrambe le compagini a punteggio pieno. La terza giornata sarà determinante anche nel Pool D, dove sempre domani la Sir Sicoma Monini Perugia cercherà di blindare il primo posto nel girone, che significa passaggio diretto del turno, in casa del Fenerbaçhe HDI Istanbul. Nello stesso girone ma il giorno seguente, la Trentino Itas ospiterà i francesi dell’AS Cannes Dragon, ancora a secco di punti in classifica. A rappresentare la SuperLega Credem Banca in CEV Cup saranno invece PerkinElmer Leo Shoes Modena e Vero Volley Monza: nella gara di andata degli ottavi di finale, gli emiliani saranno in trasferta in terra francese contro il Tours, in terza posizione nel campionato transalpino, mentre i brianzoli saranno in Turchia ad affrontare lo Spor Toto, sesto in campionato. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+, mentre la gara tra Kedzierzyn Kozle e Civitanova sarà in diretta sul canale Eurosport 2.

Il programma

CEV Champions League

Main Phase Pool C

Mercoledì 12 gennaio 2021 ore 18.00

Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle (POL) - Cucine Lube Civitanova

Arbirtei: László Adler, Vladimir Simonovic

Diretta: Discovery+

Commento di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi

Main Phase Pool E

Mercoledì 12 gennaio 2021 ore 17.00

Fenerbache Hdi Istanbul (TUR) - Sir Sicoma Monini Perugia

Arbitri: Vladimir Oleynik, Andrii Kovalchuk

Diretta: Discovery+

Commento di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano

Main Phase Pool E

Giovedì 13 gennaio 2021 ore 20.30

Trentino Itas - As Cannes Dragons (FRA)

Arbitri: Ricardo Ferreira, Ivaylo Ivanov

Diretta: Discovery+

Commento di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi

CEV Cup

Main Phase, 8th Finals

Mercoledì 12 gennaio 2021 ore 20.00

Tours VB (FRA) – PerkinElmer Leo Shoes Modena

Arbitri: Dejan Rogić, Maria De Las Olas Rodriguez Machin

Main Phase, 8th Finals

Mercoledì 12 gennaio 2021 ore 17.00

SK Ankara (TUR) – Vero Volley Monza

Arbitri: Eldar Aliyev, Darko Savic