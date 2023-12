Coppe europee maschili: vittorie per Trento, Civitanova, Piacenza e Monza

CEV CHAMPIONS LEAGUE

Asseco Resovia Rzeszow-Trentino Itas 0-3 (21-25, 24-26, 20-25)

In Polonia la Trentino Itas ritrova subito la strada della vittoria, chiudendo il girone d’andata della Pool B della Champions League imbattuta e a punteggio pieno. A Rzeszow i Campioni d’Italia hanno dimostrato di aver assorbito bene la prima battuta d’arresto in campionato di domenica scorsa, espugnando il campo dell’Asseco Resovia in appena tre set. Risultato importante e pesantissimo, che consente alla squadra gialloblù di restare solitaria in vetta alla classifica del suo raggruppamento e di guardare alla fase discendente della prima fase della competizione europea con maggiore convinzione e serenità.

Di fronte ad una formazione come quella polacca che aveva assoluta necessità della vittoria per tenere ancora aperto uno spiraglio per il primato, Podrascanin e compagni sono subito tornati a sciorinare la loro miglior pallavolo, dominando primo e secondo set grazie ad una grande efficienza in fase di break point (esaltata dall’ottima serata dell’attacco e dal grande lavoro svolto fra battuta, muro e difesa) e dimostrando grande carattere e coesione anche nel tiratissimo finale di secondo periodo. Nella frazione centrale le due squadre hanno infatti combattuto a lungo punto a punto; Trento ha dimostrato di saper soffrire e resistere, rintuzzando più volte i tentativi di fuga degli avversari sino al 23-23. Ai vantaggi il doppio errore a rete di Louati ha spalancato la porta verso il rotondo successo dei tricolori, che su palla alta hanno potuto contare sui 44 punti realizzati dal trio Lavia (mvp col 56% in attacco), Rychlicki e Michieletto, decisivi nei momenti importanti di ogni set. Rzesow si conferma città favorevole ai colori gialloblù anche in questa circostanza: quello odierno è stato il quinto successo in altrettante partite ufficiali giocare alla RCWS Podpromie.

IL TABELLINO

ASSECO RESOVIA: Louati 12, Kochanowski, Boyer 16, Cebulj 9, Klos 5, Drzyzga 1, Zatorski (L); Kedzierski Bucki 1, Potera, Staszewski, Rejno 2. N.e. Mordyl e Szpakowski All. Giampaolo Medei.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 6, Sbertoli 1, Lavia 16, Kozamernik 4, Rychlicki 14, Michieletto 14, Laurenzano (L); D’Heer. N.e. Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Lopes Pinto di Porto (Portogallo) e Aro di Tampere (Finlandia).

DURATA SET: 29’, 30’, 26’.



Greenyard Maaseik – Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 25-27, 24-26)

Tris biancorosso in Europa. La Cucine Lube Civitanova prosegue la sua corsa incontrastata nella Fase a Gironi della CEV Champions League 2024 e issa il proprio vessillo anche in Belgio, grazie al blitz vincente all’Arena Steengoed in tre set (22-25, 25-27, 24-26) contro i padroni di casa del Greenyard Maaseik. Un successo sofferto ma meritato nel 3° turno della Pool E, grazie a una formazione a trazione anteriore, con un attacco vicinissimo al 70% di positività. Ancora imbattuti in stagione nel più prestigioso torneo continentale per Club, gli uomini di Chicco Blengini chiudono così il girone di andata in vetta inanellando tre affermazioni in altrettante partite, di cui due in trasferta. Il girone di ritorno si aprirà giovedì 21 dicembre (ore 20.30) all’Eurosuole Forum contro i cechi del VK Lvi Praha, già battuti a domicilio con il massimo scarto sul loro campo nel secondo match della campagna europea dei cucinieri.

MVP capitan De Cecco, protagonista di una regia ai massimi livelli addomesticando anche palloni non facili. Top scorer del match uno straripante Nikolov (20 punti con il 72% in attacco e 2 muri). Fondamentale Lagumdzija per la vittoria. Suo il merito della rimonta nel finale di terzo set grazie a una serie clamorosa al servizio, ma l’opposto turco fa tanto altro (18 punti con il 76% e 2 ace). In doppia cifra anche Yant (13 punti e tanto impegno).

Sul fronte opposto Hanzic firma 14 punti, l’opposto Cox 11. Onore al team di Fulvio Bertini, sempre in partita e pericoloso sia al servizio che in attacco, ma anche abile in seconda linea. A fare la differenza le accelerate finali della Lube.

IL TABELLINO

GREENYARD MAASEIK: Lindqvist, Polak 6, Hetman ne, Berkhout ne, Bartos 9, Iribarne, Janssen ne, Hanzic 14, Cox 11, Perin (L), Vanker 2, Thys ne, Fornes 9, Neyens (L) ne. All. Bertini.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 6, Thelle ne, Motzo 1, Balaso L, Lagumdzija 18, Nikolov 20, Diamantini, De Cecco, Bottolo, Yant 13, Bisotto (L), Zaytsev , Anzani ne, Larizza 3. All. Blengini.

ARBITRI: Porvaznik (SVK), Strandson (EST).

DURATA SET: 25’, 28’, 32’.



GAS SALES DAIKO PIACENZA-BERLIN RECYCLING VOLLEYS 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-19)

Serviva una vittoria e vittoria è stata. Importante successo per Piacenza che di fatto vale il primo posto nella classifica della Pool C in attesa che giovedì scenda in campo Ankara con Benfica. Vinti i primi due set con un crescendo in ogni finale di parziale, la Gas Sales Daiko Piacenza è stata brava a reagire nel quarto parziale dopo che Berlino Recyling Volleys aveva fatto suo il terzo set. Partita più che positiva a muro per la squadra di coach Anastasi con 13 block in, Yuri Romanò al debutto è stato invece il migliore marcatore della serata con 17 punti. Andrea Anastasi: “Ho visto ottimi segnali e la reazione che volevo dopo il calo nel terzo set”.

IL TABELLINO

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Lucarelli 15, Simon 12, Romanò 17, Recine 8, Caneschi 9, Brizard 5, Scanferla (L), Gironi. Ne: Zlatanov, Hoffer (L), Alonso, Ricci, Andringa, Dias. All. Anastasi.

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Carle 9, Mote 6, Tille 4, Schott 7, Tammemaa 11, Sotola 17, Tsuiki (L), Kessel 8, Stalekar 2, Malescha. Ne: Kowalski (L), Taht, Dervisaj. All. Banks.

ARBITRI: Markelj (Slovenia), Szabo-Alexi (Romania).

DURATA SET: 27’, 26’, 27’ e 26’.

GAS SALES DAIKO PIACENZA: battute sbagliate 17, ace 1, muri punto 13, errori in attacco 6, ricezione 61% (27% perfetta), attacco 48%.

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: battute sbagliate 24, ace 2, muri punto 5, errori in attacco 7, ricezione 58% (28% perfetta), attacco 49%.



CEV CHALLANGE CUP

Panathinaikos Atene-MINT Vero Volley Monza 2-3 (25-21, 18-25, 25-22, 18-25, 9-15)

La MINT Vero Volley Monza vince la gara d’andata degli ottavi di finale della CEV Challenge Cup. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, ha combattuto palla su palla fino all’ultimo punto superando per 2-3 (25-21, 18-25, 25-22, 18-25, 9-12) il Panathinaikos Atene alla P. Gazgas Competition Hall. Per questa sfida, coach Eccheli si è affidato a un leggero turnover, causa anche le assenze di Maar e Di Martino, non partiti con la squadra a causa di un virus intestinale. Il sestetto è stato quindi composto da Kreling in regia e Szwarc opposto, Takahashi-Loeppky come coppia di schiacciatori, Galassi e Beretta centrali con Gaggini libero. Top scorer per i brianzoli l’opposto canadese Szwarc, autore di 21 punti, seguito dai due schiacciatori Loeppky e Takahashi a quota 16.

Non ci sarà, però, tempo di riposare per la MINT Vero Volley Monza che domenica, 17 dicembre, alle ore 18:00, tornerà subito in campo in campionato affrontando tra le mura amiche della Opiquad Arena la Pallavolo Padova, in diretta tv su VBTV. La gara di ritorno di Challenge Cup, invece, è fissata per giovedì 21 dicembre alle ore 20.00, sempre all’Opiquad Arena.

IL TABELLINO

PANATHINAIKOS ATENE: Kasampalis, Kovar 7, Hierrezuelo 4, Petreas 5, Fragkos 3, Kontostathis (L), Hernandez Ramos 21, Voulkidis 8, Protopsaltis 11. Non entrati: Papangelopoulos, Zisis (L), Markou, Rangel, Kostopoulos. All. Andreopoulos

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 16, Comparoni 2, Morazzini, Galassi 12, Takahashi 16, Beretta 3, Kreling, Gaggini (L), Szwarc 21. Non entrati: Frascio. All. Eccheli.

ARBITRI: Nikola Kozic (BIH), Vanya Parvanova (BUL)

DURATA SET: 25′, 25′, 29′, 25′, 16′.

PANATHINAIKOS ATENE: battute vincenti 3, battute sbagliate 24, muri 5, errori 38, attacco 54%.

MINT VERO VOLLEY MONZA: battute vincenti 10, battute sbagliate 29, muri 8, errori 36, attacco 51%.



