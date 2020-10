Covid-19: un caso di positività nello staff delle azzurrine

L’esito degli ultimi tamponi effettuati è risultato essere positivo al Covid-19 per un membro dello staff del Club Italia CRAI. Ora, la squadra al completo, osserverà un periodo di isolamento fiduciario secondo il protocollo dell’alto livello in attesa di effettuare nuovi controlli.

Vista l'impossibilità di ricevere gli esiti dei nuovi tamponi entro la prevista partenza per la Sardegna, in via precauzionale, è rinviato a data da destinarsi il recupero della gara tra Geovillage Hermaea Olbia e Club Italia CRAI, valido per la 4ª giornata di andata del Girone Ovest, che era in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 18.00.

La Federazione Italiana Pallavolo naturalmente monitorerà la situazione e attuerà tutte le procedure del caso per garantire il più veloce ritorno alla normalità.