Da domani al via le FNG Crai Under 16 maschili

Pronte a decollare le Finali Nazionale Giovanili Crai Under 16 maschili che si disputeranno dal 28 Maggio al 2 Giugno, nei comuni di Alba Adriatica, Martinsicuro, Colonnella, Ancarano e Mosciano Sant’ Angelo, un evento di assoluto rilievo e prestigio che porterà in abruzzo ben 28 formazioni provenienti da tutte le regioni italiane, che si contenderanno lo scettro di campione d’ Italia di categoria.

Si comincerà a giocare nei vari palasport dal pomeriggio di martedi 28, con le prime premiazioni che avverrano la sera di Mercoledi 29 presso l’ Anfiteatro dell’ Hotel Sporting, con la presenza del responsabile degli arbitri di serie A Fabrizio Pasquali e la Champions League vinta una settimana fa dalla Lube Civitanova, si proseguira poi con la seconda fase, per arrivare alla finalissima del 2 Giugno alle ore 11 al Palasport di Alba Adriatica, con a seguire le premiazioni di tutte le formazioni partecipanti, per ulteriori informazioni su gare e calendari è possibile consultare il sito www.finalivolleycrai.it nell’ apposita sezione under 16 maschile.

Di seguito il calendario:

Finali Under 16 femminile - 28 maggio - 2 giugno a Rieti – Amatrice

Finali Under 16 maschile - 28 maggio - 2 giugno ad Alba Adriatica

Finali Under 18 femminile - 4 - 9 giugno a Vibo Valentia

Finali Under 18 maschie - 4 - 9 giugno a Chianciano Terme