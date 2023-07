Da domani azzurrini in collegiale a Zocca

Dopo l’esperienza a Torneo Wevza in Portogallo torna a radunarsi la Nazionale under 19 maschile in vista dei prossimi impegni dell’estate. A fine mese gli azzurrini saranno impegnati all’ EYOF - European Youth Olympic Festival, in programma dal 23 al 29 luglio a Maribor in Slovenia, mentre dal 2 all'11 agosto parteciperanno ai Campionati del mondo di categoria che si svolgeranno a San Juan in Argentina.

Da domani al 17 luglio la formazione guidata dal tecnico Michele Zanin sarà al lavoro a Zocca (MO) per proseguire la preparazione. Questi i 18 atleti convocati: Pardo Mati, Daniele Carpita e Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Federico Miraglia (Volley Leverano); Lorenzo Menichini (Colombo Genova); Francesco Barretta (Aversa Academy); Gioele Adeola Taiwoo e Lorenzo Magliano (Volley Milano); Tommaso Barotto (4 Torri 1947); Pietro Bonisoli (Dello Volley); Alessandro Bristot e Marco Fedrici (Trentino Volley); Flavio Morazzini (Roma 6 Villa Gordiani); Michele Starace (Meta Volley); Luca Loreti (Lupi S. Croce).

Lo staff sarà composto da Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Lorenzo Bottaro (assistente allenatore), Marco Ceccacci (preparatore), Lorenzo Gobbin (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista), Enrico Cecamore (team manager).