Da domani a Bibione al via le Finali del Campionato Italiano per Società 2022/23

Bibione (VE). La stagione estiva del beach volley italiano è pronta a partire. Da domani venerdì 26 maggio, presso l’arenile antistante il “Villaggio Turistico Internazionale” di Bibione (VE), prenderanno ufficialmente il via le Finali del Campionato Italiano per Società 2022/23 di beach volley.

Dopo un lungo percorso per i team di tutta Italia è giunto dunque il momento più atteso; Bibione infatti, domenica 28 maggio, sarà per il terzo anno consecutivo la location che incoronerà sia la società campione d’Italia femminile e maschile, che le società vincitrici di ogni singola categoria.

Nonostante i positivi numeri registrati durante la passata stagione, quest’anno il Campionato Italiano per Società ha subito un ulteriore impennata; la prima fase, conclusasi tra l’altro domenica 14 maggio, è stata più ricca di quella della stagione precedente, sia in termini di partecipazione, che in termini di giornate. La mission della FIPAV dunque, ha avuto degli importanti riscontri: ogni singolo club di tutta Italia, ha infatti avuto l’opportunità di mettere alla prova i propri beachers anche durante tutto il periodo invernale, grazie alle ventotto giornate che da ottobre hanno caratterizzato e colorato l’Italia durante la prima fase della manifestazione. In questa tre giorni di beach volley tricolore la spiaggia di Bibione verrà invasa da più di mille e duecento atleti delle quarantadue società provenienti da tutto lo stivale.

Da domani, venerdì 26 a domenica 28 maggio, Bibione si appresta dunque a fare da apripista a questa nuova e sempre più ricca stagione estiva del beach volley italiano. Come comunicato a inizio aprile, la società Campione d’Italia femminile e la società Campione d’Italia maschile, parteciperanno alla Beach Volley European Cup Club; manifestazione istituita quest’anno dalla CEV, dedicata ai club che tra ottobre e novembre 2023 si affronteranno con l’obiettivo di conquistare il titolo di società campione d’Europa; evento che di conseguenza rende di fatto ancor più importante questa tre giorni di beach volley in Veneto.

Queste le parole del vice presidente della Federazione Italiana Pallavolo Adriano Bilato: “Siamo davvero molto entusiasti di tornare nuovamente a Bibione per un evento di questa portata. Da diversi anni la FIPAV ha aperto e chiuso l’attività legata al beach volley proprio qui in Veneto. A Bibione nel corso degli ultimi anni abbiamo sempre aperto l’attività con questa manifestazione, mentre a Caorle l’abbiamo chiusa con le finali del Campionato Italiano Assoluto; questo per dire che il Veneto risponde sempre presente all’organizzazione di importanti eventi come questo. L’impegno della FIPAV per la messa in piedi della manifestazione è stato alto. Nel weekend sono attese tantissime persone da tutta Italia e questo ci rende davvero orgogliosi e fieri. Questa fantastica location tra l’altro possiede tutto il necessario per permettere a giocatori, addetti a lavori e pubblico di viversi una tre giorni di divertimento, relax e sport. I numeri del beach volley italiano, come già detto sono ottimi e soprattutto in continuo aumento. Tutto questo ci rende davvero ottimisti e fiduciosi per l’inizio dei tornei. Domenica, tra l’altro sapremo quali Società parteciperanno alla prima edizione della Coppa Europa per Club; nuova e affascinante invenzione della CEV dedicata ai club di tutto il continente. Il livello delle partite qui a Bibione sarà di conseguenza alto, anche perché molti atleti presenti nelle liste d’ingresso, parteciperanno poi anche alle tappe del Campionato Italiano Assoluto. Un ringraziamento speciale, come sempre, va a Raduni Sportivi per il grande contributo organizzativo, al Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e al Consorzio di Promozione Turistica che hanno reso possibile la messa in piedi di questo grande evento. Siamo tutti pronti e non vediamo l’ora di cominciare”.

Tutti i dettagli e le formule di gioco di ogni singola categoria sono disponibili QUI.

DIRETTA STREAMING

A partire da sabato 27 maggio tutte le gare dal Campo Centrale saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI). Domenica invece le Finali verranno trasmesse in diretta streaming con il commento tecnico di Giovanni Cristiano, voce di SKY Sport.

LA CLASSIFICA | PRIMA FASE (QUI).

IL CALENDARIO COMPLETO (QUI)

LE CATEGORIE

- GOLD Femminile e Maschile

- SILVER Femminile e Maschile

- BRONZE Femminile e Maschile

- UNDER 20 Femminile e Maschile

- UNDER 18 Femminile e Maschile

- UNDER 16 Femminile e Maschile

- MASTER 35 Femminile

- MASTER 40 Maschile

- MASTER 50 Maschile

L’ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI

Beach Volley Novara (NOVARA); CUS Torino, Beach Volley Training, Atleticone, Mana Beach, Union For Volley (TORINO); Genova Beach Club (GENOVA); Be.Vo Sanbart (IMPERIA); Palabeach Village, Beach Future Spotorno (SAVONA); Beach Volley Bergamo (BERGAMO); CremonArena, Atletico Beach Volley (CREMONA); I Follow Beach Volley, Quanta Club, Pol. Lombardia 1, Mibeach (MILANO); Insubria Gallarate (VARESE); S.S.V. Bruneck, Union Sport Amator.LA ILA (BOLZANO); Beach Volley Padova, Realbeach (PADOVA); Noway (ROVIGO); Spark Sport (VICENZA); Active Beach Volley Team (BOLOGNA); Beach Volley League, BVME Beach, Volley Modena, Mutina Beach (MODENA); Inzani (Parma); Powerbeach, Orbite Volley (RAVENNA); Beach & Park Volley (RIMINI); King Of The Beach (Ascoli Piceno); Beach Stadium Marotta (PESARO URBINO); Sicania volley, Bamboo Beach Volley, Beach Volley Camp, Paradise Beach City, Air Beach Volley School (ROMA); Sport Events (NAPOLI); Seilabeachsport (CATANZARO); MasterBall Academy (CATANIA).

MONTEPREMI: 16.000 Euro.