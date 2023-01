Da febbraio al via la seconda fase dell’Attività di qualificazione Nazionale del settore femminile

La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noti le attività della seconda parte di stagione del progetto legato all’Attività di Qualificazione nazionale del settore giovanile femminile.

Archiviata la prima fase che ci è svolta nei mesi di ottobre e novembre 2022, inizierà da febbraio la seconda che si protrarrà fino a ad aprile.

Il Direttore Tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli coadiuvato nel progetto Pasquale D’Aniello (allenatore Nazionale Under 16) e Oscar Maghella (vice allenatore Nazionale Under 16), parteciperanno dunque ad una serie di stage su tutto il territorio nazionale cui parteciperanno atlete nate nel 2007, 2008 e 2009. Gli incontri programmati serviranno a completare il processo di qualificazione avviato nei mesi scorsi dell’annata 2027, sviluppare il processo di qualificazione per le atlete nate nel 2008 e approfondire la conoscenza delle giocatrici appartenente all’annata 2009.

Gli incontri, promossi dal Settore Squadre Nazionali, supportato dal settore tecnico della Fipav, saranno anche l’occasione per un confronto con i diversi selezionatori e coordinatori tecnici regionali su diverse tematiche legate alla pallavolo giovanile femminile. Al termine della seconda fase seguiranno poi quattro stage nazionali con gruppi di giocatrici provenienti da diverse regioni per facilitare i meccanismi di confronto.

Il calendario degli incontri della seconda fase (febbraio-aprile)

domenica 19 febbraio: Puglia

domenica 26 febbraio: Piemonte

lunedì 27 febbraio: Toscana e Campania

domenica 5 marzo: Sardegna

lunedì 6 marzo: Molise e Veneto

domenica 12 marzo: Liguria

lunedì 13 marzo: Lombardia

domenica 19 marzo: Basilicata

lunedì 20 marzo: Lazio

domenica 26 marzo: Umbria

lunedì 27 marzo: Marche

martedì 28 marzo: Abruzzo

domenica 2 aprile: Friuli Venezia Giulia

lunedì 3 aprile: Emilia Romagna

domenica 16 aprile: Calabria

lunedì 17 aprile: Sicilia

domenica 23 aprile: Trento e Bolzano

domenica 30 aprile: Val D’Aosta

Il calendario degli stage nazionali

23-25 aprile 2023

30 aprile 2 maggio 2023

14-16 maggio 2023

21 maggio-23 maggio (eventuale quarto stage)

