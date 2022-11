Da lunedì 21 novembre torna in Puglia "La settimana di Federica"

In concomitanza con la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 25 novembre di ogni anno, il Comitato Regionale FIPAV Puglia della Federazione Italiana di Pallavolo, unitamente ai Comitati Territoriali Foggia Bari, Taranto e Lecce, organizzano “La Settimana di Federica”, nel ricordo dell’arbitro nazionale di Taranto Federica De Luca e del suo figlioletto Andrea, tragicamente scomparsi nel giugno 2016 per mano del marito della giovane donna nonché padre del piccolo.

Per la stagione 2022/2023 “La Settimana di Federica” sarà da lunedì 21 a domenica 27 novembre 2022; per tale periodo, come ogni anno, il Comitato, con il coinvolgimento di vari istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della regione, ha predisposto una serie di eventi sportivi oltre che extra – pallavolistici per poterla ricordare nonché per parlare e discutere - con il coinvolgimento diretto degli alunni, di esperti del settore e dei genitori di Federica, Enzo De Luca e Rita Lanzon - di una tematica che ancor oggi rappresenta una vera e propria emergenza sociale.

GLI EVENTI:

1) 21 novembre 2022 – Copertino (LE): Tavola Rotonda sul tema della violenza di genere, presso l’IISS “V. Bachelet” - Via A. Verdesca dalle ore 8.30;

2) 23 novembre 2022 – Trani (BT): Tavola Rotonda sul tema della violenza di genere, presso il Liceo “F. De Sanctis”, dalle ore 9.00 alle 11.00 presso il Plesso sito lungo la SP 130, Km1.500 (ex sede Università LUM) e dalle 11.30 alle 13.00 presso la Sede Centrale in Via Tesselgardo, 1;

3) 24 novembre 2022 – Lecce: Tavola Rotonda sul tema della violenza di genere, presso l’IISS “Francesco Calasso”, dalle ore 9.10 alle 10.45 presso la Sede Centrale in Via Belice, 15 e dalle 11.10 alle 13.10 presso la Sede dei Salesiani;

4) 25 novembre 2022 – Noicattaro (BA): manifestazione di Volley S3, presso l’Istituto Comprensivo “Pascoli” – Viale XX Settembre dalle ore 8.30;

5) 26 novembre 2022 – Monopoli (BA): Tavola Rotonda sul tema della violenza di genere, presso il Liceo “G. Galilei – M. Curie” – Via San Marco, 1 dalle ore 11.00 alle 13.00;

6) 29 novembre 2022 – Noicattaro (BA): manifestazione di Volley S3, presso l’Istituto Comprensivo “Pende” – Via De Gasperi, 13 dalle ore 8.30.