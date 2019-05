Da oggi al via la Finale Nazionale Giovanile Crai Under 13 maschile 3vs3

E’ stato alzato ufficialmente il sipario sulla Finale Nazionale Giovanile Crai Under 13 maschile 3vs3 in programma a Cavalese da oggi e fino a domenica 26 maggio. Le 28 formazioni provenienti da tutta Italia ieri hanno partecipato all’evento inaugurale sul palco del PalaFiemme. Un vernissage che ha rotto il proverbiale ghiaccio, in vista dell'inizio delle partite in programma oggi dalle ore 9 allo Stadio del Ghiaccio di Cavalese per l'occasione trasformata in una grande arena per il volley 3x3 maschile con ben sette campi dove si giocherà venerdì e sabato fino alle ore 19. Presenti all'evento inaugurale il vice presidente FIPAV Adriano Bilato, i consiglieri federali Pino Mazzon e Franco Bertoli e il presidente del CR Trentino Massimo Dalfovo. Con loro il sindaco di Cavalese Silvano Welponer, l’assessore Paolo Gilmozzi e Maria Elena Gianmoena dell’Apt della Val di Fiemme.

Tutte le info sono disponibili sul sito della competizione: finalivolleycrai.it