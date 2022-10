Da ottobre al via l’Attività di qualificazione Nazionale del settore femminile 2022/23

La Federazione Italiana Pallavolo ha programmato le attività per la stagione 2022/2023 del progetto legato all’Attività di Qualificazione nazionale del settore giovanile femminile.

Il Settore Squadre Nazionali, supportato dal settore tecnico della Fipav, mette nuovamente in campo questo importante progetto avviato nelle stagioni precedenti per il reclutamento di giovani pallavoliste da inserire nei progetti federali.

L’attività di qualificazione nazionale 2022/23 sarà caratterizzata da due fasi; la prima si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2022. La seconda fase, invece, si svilupperà da gennaio e fino ad aprile 2023.

Il Direttore Tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli coadiuvato nel progetto dai tecnici Michele Fanni (allenatore Nazionale Under 17/18), Pasquale D’Aniello (allenatore Nazionale Under 16) e Oscar Maghella (vice allenatore Nazionale Under 16), prenderanno parte ad una serie di stage su tutto il territorio nazionale cui parteciperanno atlete nate nel 2007, 2008 e 2009. Gli incontri saranno anche l’occasione per un confronto con i vari selezionatori e coordinatori tecnici regionali su diverse tematiche legate alla pallavolo giovanile femminile. Al termine seguiranno poi quattro stage nazionali con gruppi di giocatrici provenienti da diverse regioni per facilitare i meccanismi di confronto.

Il calendario degli incontri della prima fase (ottobre-novembre):

lunedì 17 ottobre: Lombardia

martedì 18 ottobre: Veneto

domenica 23 ottobre: Marche

lunedì 24 ottobre: Umbria

martedì 25 ottobre: Lazio

domenica 30 ottobre: Campania

martedì 1 novembre: Molise

domenica 6 novembre: Trento e Bolzano

lunedì 7 novembre: Friuli Venezia Giulia

martedì 8 novembre: Liguria

domenica 13 novembre: Abruzzo

lunedì 14 novembre: Puglia

domenica 20 novembre: Sardegna

lunedì 21 novembre: Emilia Romagna

martedì 22 novembre: Toscana

mercoledì 13 novembre: Val D’Aosta e Piemonte

domenica 27 novembre: Calabria

lunedì 28 novembre: Sicilia

martedì 29 novembre: ev. Sicilia 2