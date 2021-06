Da venerdì al via le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 17 maschili

Dopo lo stop forzato di un anno a causa della pandemia di Covid-19, ritornano le Finali Nazionali Giovanili CRAI 2021 che assegneranno i titoli nazionali nelle rispettive categorie. Le Finali Nazionali Giovanili CRAI 2021 si svolgeranno con una nuova formula studiata dalla Fipav per garantire le migliori condizioni di sicurezza a tutte le componenti che prenderanno parte all’evento.

L’attività che catalizzerà l’attenzione dei settori giovanili per oltre un mese alzerà il sipario venerdì 25 giugno con la categoria Under 17 maschile, le cui gare si disputeranno a Castellana Grotte (BA) fino a domenica 27.

Il fischio d’inizio è fissato per venerdì alle ore 9, quando scenderanno in campo nei primi match i Diavoli Rosa MB contro la Itas Trentino e i padroni di casa della Matervolley BA contro la Colombo Genova.

Le 12 squadre finaliste sono state divise in quattro pool da tre e dopo la fase a gironi, le prime classificate si affronteranno nelle semifinali incrociate e successivamente nelle finali che assegneranno le medaglie. Le seconde e le terze, invece, concorreranno rispettivamente per i posti dal quinto all’ottavo e dal nono al dodicesimo.

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Diavoli Rosa MB (Lombardia), Matervolley BA (Puglia), Volley Treviso TV (Veneto) e Fenice Pallavolo RM (Lazio)

Vincitrici Fasi Interregionali:

Consar Ra 17 (Emilia Romagna), Itas Trentino (Trentino), Volley Milano (Lombardia), Volley Meta (Campania), Cucine Lube Civitanova (Marche), Colombo Genova (Liguria), Marino Pallavolo Bulls (Lazio), Scuola&Volley Altamura (Puglia).

I gironi:

GIRONE A: Diavoli Rosa MB - Consar Ra 17 - Itas Trentino

GIRONE B: Matervolley BA - Cucine Lube Civitanova - Colombo Genova

GIRONE C: Volley Treviso TV - Marino Pallavolo Bulls - Volley Meta

GIRONE D: Fenice Pallavolo RM - Volley Milano - Scuola&Volley Altamura

Tutte le info e i risultati delle gare saranno disponibili sul sito della competizione Qui

Diretta Streaming: il match valido per il 1°-2° posto della Finale Under 17 maschile, in programma domenica 27 giugno alle ore 10.45 al PalaGrotte, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Le sedi e le date delle Finali interregionali e Nazionali Giovanili Crai 2021

Fase interregionale under 19 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Fase interregionale under 17 femminile: 3-4 luglio

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Fase interregionale under 15 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Fase interregionale under 19 maschile: 26-27 giugno

Finale nazionale under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)

Fase interregionale under 17 maschile: 12-13 giugno

Finale nazionale under 17 maschile: 25-27 giugno, Puglia (Castellana Grotte)

Fase interregionale under 15 maschile: 26-27 giugno

Finale nazionale under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga)