Dal 28 febbraio al 6 marzo il primo appuntamento con il Club Italia Allargato

Prenderà il via lunedì 28 febbraio, presso il CPO Giulio Onesti di Roma, il primo incontro annuale del Club Italia Allargato: progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile. Nel primo appuntamento, che si concluderà domenica 6 marzo, prenderanno parte le rappresentative regionali del Lazio e della Toscana.

Nel 2022 il progetto del “Club Italia Allargato” si articolerà in quattordici appuntamenti, calendarizzati da fine febbraio a metà maggio, durante i quali le rappresentative regionali parteciperanno, assieme ai propri allenatori, a dei raduni coordinati dai tecnici federali.

Questo programma di lavoro permetterà di conciliare un importante numero di allenamenti con una limitata perdita delle giornate scolastiche per i giovani atleti. Durante ciascun incontro si terranno dei meeting tra i tecnici federali e quelli regionali, con la possibilità di un confronto tra quanto messo in pratica in palestra e al contempo definendo le linee guida da adottare.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di creare entusiasmo e motivazione; migliorare il livello delle regioni; migliorare il processo di reclutamento; accelerare e massimizzare la formazione dei giocatori nelle categorie giovanili; migliorare il livello tecnico, didattico e metodologico degli allenatori e dei preparatori fisici del settore giovanile.

Il calendario completo degli incontri

28 febbraio - 6 marzo: Lazio e Toscana

6-10 marzo: ​Emilia-Romagna e Veneto

13-17 marzo: ​Lombardia e Piemonte

17-20 marzo: ​Alto Adige e Valle d’Aosta

21-27 marzo: ​Marche e Umbria

28 marzo-3 aprile: Trentino e Puglia

4-10 aprile: ​Liguria e Abruzzo

11-14 aprile: ​Sardegna

21-23 aprile: ​Friuli Venezia Giulia

25-27 aprile: Campania

28-30 aprile: Basilicata

2-4 maggio: Calabria

5-7 maggio: Sicilia

12-14 maggio: Molise