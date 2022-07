Dal 4 agosto a Chianciano Terme il Corso di Aggiornamento Nazionale

Dal 4 al 7 agosto a Chianciano Terme è in programma un nuovo workshop allenatori organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo. Le giornate di formazione previste nella città Toscana si svolgeranno in contemporanea al Torneo Wevza in programma proprio a Chianciano Terme dal 2 all’8 agosto.

Il corso, che sarà presieduto dal tecnico federale Giuseppe Cuccarini, è rivolto agli allenatori con qualifica di allenatore di 3° grado. All’iniziativa di aggiornamento nazionale possono partecipare un massimo di 20 allenatori.

Il bando d'indizione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito federale nell’Area Allenatori al seguente link: federvolley.it/area-allenatori