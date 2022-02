Del Monte® Coppa Italia: al via la prevendita dei biglietti su Vivaticket

È ufficialmente aperta la prevendita dei biglietti per le attesissime Finali Del Monte® Coppa Italia, in programma tra sabato 5 e domenica 6 marzo 2022 all’Unipol Arena di Bologna. Due giornate, quattro gare e due trofei assegnati: questo il programma che attende tutti gli appassionati di volley, e non solo, che prenderanno parte all’evento.

Prezzi giornaliero (sabato 5 o domenica 6)

2° ANELLO numerato

Intero € 20

Ridotto € 14

1° ANELLO numerato

Intero € 25

Ridotto € 20

TRIBUNA numerata € 35

Prezzi abbonamento (quattro partite, sabato e domenica)

2° ANELLO numerato

Intero € 34

Ridotto € 25

1° ANELLO numerato

Intero € 40

Ridotto € 35

TRIBUNA numerata € 60

INGRESSO RIDOTTO: per under 14 o Over 65

INGRESSO GRATUITO: under 3 (in braccio ad un adulto); persona disabile con accompagnatore fino ad esaurimento posti, inoltrando la richiesta a caselli@legavolley.it

Iniziative speciali per Tesserati FIPAV tramite le società di appartenenza. Per l’accesso all’impianto sarà necessario avere il green pass “rafforzato” (per i maggiori di anni 12) e indossare la mascherina FFP2.

IL PROGRAMMA:

Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Final Four

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 5 marzo 2022, ore 15.15

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sabato 5 marzo 2022, ore 17.45

Itas Trentino – Allianz Milano

Sabato 5 marzo 2022, ore 20.30

Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A3

Videx Grottazzolina - Tinet Prata di Pordenone

Domenica 6 marzo 2022, ore 15.00

Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Punti di prevendita

- On line e punti vendita: vivaticket.com

- Lega Pallavolo Serie A – via Giuseppe Rivani, 6 Bologna

Dal lunedì a venerdì: orario 9.00 – 19.00 /sabato 26 e domenica 27 orario 9.30 - 12.30.

info@legavolley.it – tel. 051 4195660