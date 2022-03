Del Monte® Coppa Italia: Perugia inarrestabile. Il trofeo è suo

Casalecchio di Reno (BO). In un’Unipol Arena gremita (4965 gli spettatori, con capienza massima consentita, 60%) Perugia mostra i muscoli e batte con merito Trento al termine di un match nel quale la formazione umbra si è dimostrata più forte. Gli uomini di Grbic, avanti 2-0, hanno concesso qualcosa ai ragazzi di Lorenzetti in grado di portarsi sul 2-1. Superato il momento di difficoltà, però, i perugini sono stati in grado di rimettere le cose a posto imponendosi, con merito, per 3-1.

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-23)