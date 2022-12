Del Monte ® Coppa Italia, Quarti di Finale: Perugia, Milano e Piacenza superano il turno e raggiungono Trento alla Final Four

È definito il programma della Final Four della Del Monte® Coppa Italia 2023, che andrà in scena il 25 e 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. I risultati dei match di ieri hanno dato vita ad un tabellone identico a quello dello scorso anno: sarà ancora Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino – Allianz Milano. Nel match tra seconda e settima forza di andata di Regular Season, l’Allianz Milano ha infatti replicato l’impresa della stagione passata, espugnando l’Eurosuole Forum ed estromettendo la Cucine Lube Civitanova. Nella sua seconda Final Four consecutiva, Milano troverà dall’altra parte della rete ancora l’Itas Trentino, vincente sul campo della Valsa Group Modena in quattro set. L’altra Semifinale vedrà di fronte Sir Safety Susa Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza: gli umbri, primi al giro di boa, hanno mantenuto viva la lunga striscia di successi che li vede protagonisti da inizio anno contro la Top Volley Cisterna (ottava classificata), mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha superato al quinto set la WithU Verona nella sfida tra quarta e quinta forza della graduatoria d’andata. Tre successi esterni in quattro partite nel turno dei Quarti di Finale. Le Semifinali di sabato 25 febbraio si disputeranno alle 15.30 (Perugia – Verona) e alle 18.00 (Trento-Milano), mentre la Finale è prevista alle 18.00 di domenica 26, salvo cambi di orario dovuti alla programmazione di Rai Sport.

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano 1-3 (25-18, 21-25, 18-25, 21-25)

Per il secondo anno di fila i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova escono di scena tra le mura amiche nei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia contro l’Allianz Milano, capace di espugnare l’Eurosuole Forum con una rimonta in quattro set (25-18, 21-25, 18-25, 21-25). Nonostante la grande spinta dei tifosi biancorossi, accorsi numerosi, il pass per la F4 del trofeo che assegna la coccarda tricolore va agli uomini di Roberto Piazza. Il 25 febbraio 2023, al Palazzo dello Sport di Roma, l’Allianz sfiderà in Semifinale l’Itas Trentino, corsara ieri sera al PalaPanini di Modena. Decisiva la prova degli schiacciatori Mergarejo (18 punti con 4 ace) e Ishikawa (MVP del match e top scorer con 21 punti), oltre al buon ingresso di Piano, spine nel fianco al servizio e in attacco. Impattante anche la gestione dei palloni dai nove metri e la barriera dei lunghi (8 ace di squadra e 10 muri vincenti). Sul fronte biancorosso Nikolov e Zaytsev, 28 punti in due equamente divisi, le provano tutte, così come Chicco Blengini che cerca di trovare la chiave di volta con gli innesti dalla panchina, ma una prova non esaltante al centro e le difficoltà in ricezione rendono vani i tentativi di rimonta. Nel primo atto tifosi scatenati sugli spalti e Lube aggressiva. Atteggiamento che frutta lo strappo di 13-5. La reazione ospite viene stroncata sul nascere a muro (4 block nel set) e in attacco (7 personali di Nikolov) per il 25-18. Più combattuto il secondo parziale, con Piano nel sestetto ospite e i biancorossi meno precisi (13-17). L’innesto di Yant cerca non dà la scossa voluta e Patry riequilibra il match (21-25). Nel terzo set Milano gioca con la scioltezza che le mancava nelle ultime settimane e mette in crisi Civitanova con il 57% in attacco e 4 block (18-25). Il quarto set si gioca sul filo dell’equilibrio, ma Milano è aggressiva a muro (14-17) e, nonostante la reazione biancorossa, si ripete espugnando il quartier generale dei campioni d’Italia (21-25).

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova): “In queste partite non si molla mai. Mi dispiace per la sconfitta. Milano ha giocato ad alto livello e noi non siamo stati all'altezza. Abbiamo battuto bene durante il primo set, poi siamo andati giù. Loro dal secondo parziale hanno attaccato molto bene su palla alta e al centro. Dobbiamo tornare il prima possibile in palestra per allenarci e arrivare con molta più grinta ai prossimi appuntamenti in Champions League e SuperLega”.

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano): “Milano ha giocato una partita vera e diversa da tutte le altre. Abbiamo mostrato carattere, nonostante un primo set dove non siamo scesi in campo, complice la grande pressione al servizio che ci ha messo la Lube. Dopo ci siamo lasciati andare e abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo”.

WithU Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 8-15)

Al Pala AGSM AIM la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha superato la WithU Verona e agguantato così la Final Four di Del Monte® Coppa Italia a Roma. La sfida è entrata subito nel vivo, con le due squadre che alzano il ritmo fin dalle battute iniziali. Si è giocato punto a punto, fino a quando gli ospiti non hanno preso il largo, che non ha permesso agli avversari di riprendere la gara. Nel secondo set la contesa non si è schiodata dai binari dell'equilibrio. Le due formazioni si sono rincorse per tutta la durata del parziale, portando la gara ai vantaggi, dove Verona ha avuto la meglio 33-31. Altra frazione decisamente combattuta quella successiva. Il pubblico si è goduto un'ottima pallavolo con scambi ripetuti e un continuo rincorrersi. Sul finale di set, gli emiliani hanno allungato e sono tornati avanti nel punteggio. Nel terzo set, tra le fila gialloblù, ha fatto il suo ingresso in campo Raphael, mentre al centro è rientrato Cortesia. Verona si è esaltata con i suoi martelli e grazie a un'ottima continuità sotto rete ha preso il largo, pareggiando il risultato. Si è deciso tutto al tie-break, dove la squadra di Bernardi ha allungato portandosi a casa vittoria e qualificazione. Per la WithU il top scorer Sapozhkov (con 28 punti) e Mozic (21). In casa Gas Sales Bluenergy Romanò ne ha messi a terra 23, mentre l’MVP Simon ben 24.

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona): “Dispiace per il risultato, anche se la prestazione di tutta la squadra c'è stata. Siamo partiti sottotono nel primo set, abbiamo commesso qualche errore di troppo e non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Poi nei set successivi, siamo rientrati in campo con un ritmo diverso, mettendo loro in difficoltà. In certe situazioni non siamo stati perfetti, loro hanno sfruttato i momenti decisivi. Adesso ci aspetta un altro impegno importante, che dovremo affrontare con la mentalità vincente che stiamo costruendo”.

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Sono particolarmente felice perché tutti noi volevamo questa vittoria e anche nei momenti più difficili abbiamo saputo reagire. È una vittoria di squadra, l’intesa con Simon è ottima ma se la gente non capisce che ci vuole tempo non è colpa nostra. Si, per la seconda volta siamo in Final Four di Del Monte® Coppa Italia, era l’obiettivo della società, l’abbiamo raggiunto e a Roma sarà battaglia”.

Sir Safety Susa Perugia - Top Volley Cisterna 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

Vola alla Final Four della Del Monte® Coppa Italia la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils hanno rispettato il pronostico superando al PalaBarton 3-0 la Top Volley Cisterna, staccando così il pass per la kermesse di Roma del 25 e 26 febbraio quando i ragazzi del presidente Sirci cercheranno di difendere la coccarda tricolore cucita sul petto. Due set condotti con autorità dai bianconeri che hanno murato tutto e attaccato con percentuali altissime. Nel terzo parziale i padroni di casa sono andati ancora avanti fino al 22-17. Quando i titoli di coda sono sembrati ormai prossimi, la formazione di coach Soli ha avuto una reazione importante, piazzando un break di 4 punti, alzando il muro e cedendo solo 25-23 con l’errore decisivo al servizio di Dirlic. Numeri del match tutti a favore della squadra di Anastasi, in particolare in ricezione (50% di positiva contro 29%) ed in attacco (49% di efficacia contro 36%). Mvp della sfida il capitano di Perugia Wilfredo Leon che ha chiuso con 11 punti e 3 ace. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per Rychlicki con 10 palloni vincenti. Nelle file della Top Volley il miglior realizzatore è stato il centrale Zingel (10 punti).

Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia): “Sono molto contento ed orgoglioso della mia squadra. Nulla è mai scontato, in una partita secca può succedere di tutto. Cisterna sta facendo molto bene quest’anno, era una partita che nascondeva molte insidie, siamo stati bravi a sviluppare bene il nostro gioco ed a centrare un obiettivo importante come quello della Final Four di Roma”.

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna): “Abbiamo approcciato la gara sapendo che sarebbe stata difficile per la differenza tra le due squadre. Siamo partiti bene, poi Perugia ti mette davanti a dei limiti che è difficile da affrontare. La nostra qualità di battuta è fatta di continuità e non di potenza. Alcune volte abbiamo avuto difficoltà ad osare di più. In SuperLega vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto fin d’ora. Ad inizio campionato il nostro roster non era da sesto posto. Abbiamo fortuna, una squadra equilibrata anche in panchina, mi aspetto di più dai posti quattro, nelle ultime partite partiamo con una coppia e poi finiamo con l’altra”.

Del Monte® Coppa Italia SuperLega – Final Four

Palazzo dello Sport Roma (RM)

Sabato 25 febbraio 2023, ore 15.30

Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Sabato 25 febbraio 2023, ore 18.00

Itas Trentino – Allianz Milano

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Domenica 26 febbraio 2023, ore 18.00

Finale Del Monte® Coppa Italia

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv