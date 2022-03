Del Monte® Coppa Italia: sarà Trento a sfidare Perugia in finale

Casalecchio di Reno (BO). Con un successo netto per 3-0 la Itas Trentino ha battuto l’Allianz Milano e dunque domani affronterà Perugia nella finale della Del Monte® Coppa Italia 2022. I ragazzi di Angelo Lorenzetti non hanno incontrato particolari difficoltà contro i milanesi e dunque hanno conquistato meritatamente l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione in programma domani alle ore 15 in diretta su Rai 2.

Itas Trentino – Allianz Milano 3-0 (25-14, 25-20, 25-20)

Itas Trentino: Sbertoli 2, Kaziyski 13, Lisinac 10, Lavia 19, Michieletto 9, Podrascanin 5, De Angelis (L), Zenger (L), Cavuto 0. N.E. Albergati, Sperotto, Pinali, D'Heer. All. Lorenzetti.

Allianz Milano: Porro 1, Ishikawa 7, Chinenyeze 6, Patry 8, Jaeschke 7, Piano 2, Staforini (L), Daldello 0, Pesaresi (L), Romanò 7, Mosca 0.

Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Domenica 6 marzo 2022, ore 15.00

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Due

Diretta streaming su raiplay.it

Diretta Volleyballworld.tv

Gli ultimi cinque precedenti (tutti nella stagione 2021-2022)

Itas Trentino - Sir Safety Conad Perugia 0-3 2ª R Champions League

Itas Trentino - Sir Safety Conad Perugia 3-2 5ª R Regular Season

Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino 3-0 1ª A Champions League

Sir Safety Conad Perugia Itas Trentino 3-0 5ª A Regular Season

Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino 0-3 Semif Supercoppa

I precedenti in Coppa Italia

Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino 3-0 Semifinali 2020

Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia 0-3 Semifinali 2017

Energy T.I. Diatec Trentino - Sir Safety Perugia 3-2 Semifinali 2014

Itas Diatec Trentino - Sir Safety Perugia 3-1 Quarti 2012