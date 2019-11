Del Monte® Supercoppa 2019:Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes Modena sarà la finale

La Sir Safety Conad Perugia ha battuto l’Itas Trentino 3-1 in rimonta all’Eurosuole Forum. I Block Devils giocheranno per la terza volta una Finale di Del Monte ® Supercoppa, la seconda contro la Leo Shoes Modena. La resa dei conti è in programma domani alle 18.00 con diretta su RAI Sport. Nel 2016 le due squadre si sono già trovate faccia a faccia per l’assegnazione del trofeo al PalaPanini di Modena e in quell’occasione la formazione di casa si impose al tie break in rimonta. Anche la seconda Semifinale della giornata è stata appassionante, con una buona partecipazione costante sugli spalti degli oltre 4000 spettatori festanti, coinvolti a più riprese grazie ai giochi interattivi come Credem Schiaccia e Bongas Cam.

Risultato 2a Semifinale Del Monte® Supercoppa 2019:

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia 3-1 (21-25, 25-23, 25-21, 25-22)

Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino 3-1 (21-25, 25-23, 25-21, 25-22) - Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Leon Venero 19, Russo 0, Atanasijevic 20, Lanza 12, Ricci 9, Burnelli (L), Podrascanin 5, Zhukouski 0, Colaci (L), Plotnytskyi 1. N.E. Hoogendoorn, Taht, Piccinelli. All. Heynen. Itas Trentino: Giannelli 5, Kovacevic 14, Candellaro 4, Vettori 18, Russell 16, Lisinac 13, De Angelis (L), Grebennikov (L), Codarin 0, Cebulj 1. N.E. Daldello, Sosa Sierra, Djuric. All. Lorenzetti. ARBITRI: Piana, Cerra. NOTE - durata set: 26', 33', 27', 25'; tot: 111'. Spettatori: 4.120. Incasso 64.648 euro

Risultato 1a Semifinale Del Monte® Supercoppa 2019

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena 1-3 (23-25, 21-25, 29-27, 20-25)

Cucine Lube Civitanova - Leo Shoes Modena 1-3 (23-25, 21-25, 29-27, 20-25) - Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 4, Juantorena 12, Anzani 3, Rychlicki 4, Leal 18, Simon 8, Marchisio (L), Ghafour 7, Balaso (L), Kovar 1, Diamantini 0, Bieniek 1. N.E. Gonzi, Massari. All. De Giorgi. Leo Shoes Modena: Christenson 3, Anderson 17, Mazzone 17, Zaytsev 11, Bednorz 18, Holt 11, Iannelli (L), Rossini (L), Kaliberda 1. N.E. Truocchio, Estrada Mazorra, Salsi, Pinali, Bossi. All. Giani. ARBITRI: Vagni, Florian. NOTE - durata set: 29', 28', 37', 24'; tot: 118'