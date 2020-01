Deliberate le sedi delle Finali Nazionali Giovanili CRAI 2020

Durante la seduta del Consiglio Federale conclusasi oggi sono state deliberate le date e le sedi delle Finali Nazionali Giovanili CRAI 2020 che come da tradizione rappresenteranno l’evento più importante dell’attività giovanile organizzata e promossa dalla FIPAV.

Finale under 14 femminile: 19-24 maggio, Sicilia (Palermo)

Finale under 14 maschile: 19-24 maggio, Liguria (Savona)

Finale under 16 femminile: 2-7 giugno, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Finale under 16 maschile: 2-7 giugno, Puglia (Taranto-Grottaglie)

Finale under 18 femminile: 9-14 giugno, Campania (Battipaglia)

Finale under 18 maschile: 9-14 giugno, Marche (Fano-Pesaro)