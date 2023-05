DHL Test Match Tournament, Lanciano: aperti gli accrediti stampa

Tutto pronto per le prime uscite ufficiali della nazionale femminile di Davide Mazzanti. Le campionesse d’Europa in carica infatti, da lunedì 22 a mercoledì 24 maggio, saranno protagoniste al Palazzetto dello Sport di Lanciano (CH) nel DHL Test Match Tournament; oltre alle azzurre, come noto, prenderanno parte alla manifestazione anche la Croazia e il Canada. La stagione 2023 per le ragazze del commissario tecnico Mazzanti partirà dunque dall’Abruzzo. Dopo il torno di Lanciano (CH) la nazionale azzurra partirà infatti per il primo weekend della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2023.

Mentre prosegue la vendita dei biglietti, da oggi sono aperti invece gli accrediti stampa.

ACCREDITI STAMPA

I giornalisti e media interessati al DHL Test Match Tournament di Lanciano (CH), dovranno inviare richiesta di accredito all’indirizzo email ufficiostampa.abruzzo@federvolley.it entro e non oltre mercoledì 17 maggio, specificando:

- Nome

- Cognome

- Partita di riferimento

- Testata giornalistica

- Ruolo (fotografo, giornalista, operatore TV)

- Numero di tessera professionale

- Indirizzo email

- Recapito telefonico

IL PROGRAMMA e IL PALINSESTO TV

22 maggio

Ore 21, Italia VS Croazia

Diretta web Rai News, Differita Rai Sport HD

23 maggio

Ora: 21:00, Italia VS Canada

Diretta Rai Sport HD

24 maggio

Ora: 20:00, Canada VS Croazia