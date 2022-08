DHL Test Match Tournament Maschile: domani Italia in campo contro gli USA

Cuneo. La Nazionale Maschile Italiana è in Piemonte dove, da domani, sarà impegnata nel DHL Test Match Tournament, triangolare nel quale affronterà Stati Uniti e Giappone, formazioni che, proprio come gli azzurri, hanno disputato le Finals di VNL di Bologna e al termine delle quali hanno collezionato, rispettivamente, un secondo e un quinto posto (Italia quarta).

Giannelli e compagni, dunque, proseguono la loro preparazione in vista della rassegna iridata in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre; il torneo di Cuneo sarà quindi un importante banco di prova per valutare lo stato di salute della squadra.

In città si respira entusiasmo per il ritorno degli azzurri a distanza di ben nove anni di distanza: era il 2013, infatti, quando la formazione allenata all’epoca da Mauro Berruto collezionò una doppia sconfitta contro la Francia. Il ritorno a Cuneo rappresenterà qualcosa di speciale anche per Ferdinando De Giorgi che in Piemonte ha giocato complessivamente cinque stagioni scrivendo pagine importanti della storia del club cittadino. Proprio qui il CT azzurro, tra l'altro, ha iniziato ad allenare con il doppio ruolo di giocatore-allenatore.

A presentare il torneo è Fabio Balaso: “Ci sono sensazioni positive, la nostra preparazione è proseguita bene, siamo consapevoli che qui a Cuneo andremo ad affrontare due squadre di indiscusso valore, ma questo sarà molto importante perché ci permetterà di capire a che punto siamo con la preparazione. Siamo reduci dall’esperienza di Bologna dove, a mio avviso, abbiamo subìto un po’ la pressione dell’atmosfera casalinga, ora però siamo tutti ben proiettati su quello che è l’appuntamento più importante della stagione e cercheremo di partire bene da subito facendo tesoro delle esperienze fatte durante la prima parte di stagione.

Il libero azzurro poi prosegue: “La nostra preparazione prosegue bene, in Val di Fiemme abbiamo lavorato duramente sia dal punto fisico sia da quello tecnico; queste due partite ci permetteranno di capire a che punto siamo e su cosa sarà importante focalizzarci nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti sono una squadra di primissimo livello e il secondo posto in VNL lo testimonia; il Giappone non è da meno e la sconfitta che abbiamo subito proprio nella fase intercontinentale della Volleyball Nations League ce lo ricorda. Da parte nostra mi aspetto di vedere un’Italia combattiva, pronta a lottare su ogni pallone e vogliosa di fare bene davanti al pubblico di casa che sicuramente non ci farà mancare il proprio supporto”.

Il calendario del Torneo

18 agosto ore 21:05: Italia Stati Uniti (diretta Rai Sport)

19 agosto ore 21:05: Stati Uniti Giappone

20 agosto ore 21:05: Italia-Giappone (diretta RaiSport)

Gli azzurri convocati per il torneo

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

Gli avversari

Stati Uniti

Centrali: 4. Jendryk II Jeffrey, 19. Averill Taylor, 20. Smith David, 27. Mitchem Tyler.

Liberi: 21. Briggs Mason, 22. Shoji Erik.

Opposti: 5. Ensing Kyle, 15. Russell Kyle.

Palleggiatori: 11. Christenson Micah, 16. Tuaniga Joshua.

Schiacciatori: 1. Andersson Matthew, 2. Russell Aaron, 7. Pasteur Jacob, 8. Defalco Torey, 18. Muagututia Garrett, 23. Kessel Cody.

Allenatore: John Speraw

I precedenti degli azzurri con gli avversari

49 vinte 37 sconfitte, 86 totai

La biglietteria

I tagliandi per assistere alle gare sono in vendita online su Liveticket.it

Sono previste tariffe speciali per i tesserati Fipav, che potranno acquistare biglietti a prezzo ridotto, condizione che sarà applicata anche agli Under 12. L’email alla quale inviare la richiesta per i tesserati è biglietteria@cuneograndavolley.it.

Settori e prezzi

Gold: € 35,00 / Fipav e Under 12 € 30,00

Silver: € 20,00 / Fipav e Under 12 € 15,00

Tribune Rosse: € 15,00 / Fipav e Under 12 € 10,00

Video intervista