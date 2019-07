Domani la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei

Domani mattina alle ore 11, presso la sala delle spade del Civico Museo Orientale, in via San Sebastiano 1 a Trieste, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Campionato Europei Femminili Under 16, che si terranno a Trieste e Zagabria dal 13 al 21 luglio.

Alla conferenza prenderanno parte il Consigliere Federale Ferruccio Riva, il presidente del CR Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli, il vicepresidente della Cev Margaret Ann Fleming, l’assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi, il presidente della Giunta regionale Massimiliano Fedriga e il CT della nazionale azzurra Pasquale D'Aniello con il suo vice Oscar Maghella.