Domani la conferenza stampa di presentazione della 18^ Edizione dei Giochi del Mare

Si terrà domani, mercoledì 26 maggio, presso il Salone d’Onore del Coni di Roma, la conferenza stampa di presentazione della 18^ Edizione dei Giochi del Mare.

La manifestazione, organizzata dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) è in programma a Vasto (CH) dal 4 all’8 giugno. Strutturata in stretta collaborazione con la Regione Abruzzo e la Guardia Costiera, questa ‘cinquegiorni’ all’insegna dello sport all’"aria aperta", a "pelo d’acqua" e in "profondità", regalerà momenti di grande spettacolo e di grandi performances.

All’ appuntamento sarà presente anche la FIPAV. Il 4 e il 5 giugno infatti, si svolgerà un collegiale di preparazione delle azzurrine del Club Italia di beach volley: Giada Bianchi, Margherita Tega, Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli. Le stesse atlete il 6 giugno prenderanno parte ad un Torneo di esibizione, mentre il 7 e 8 giugno saranno i giorni dedicati alla promozione del VolleyS3 e più precisamente, al BeachVolleyS3.

A Vasto sarà presente Andrea “Lucky” Lucchetta, che sarà supportato da altri Smart Coach messi a disposizione dal Comitato Regionale FIPAV Abbruzzo. Saranno presenti oltre 1.500 studenti (spalmati sui due giorni). I ragazzi avranno la possibilità di provare diverse discipline, tra queste ovviamente ci sarà anche il BeachVolleyS3.