Domani le azzurre in campo a Cavalese contro la Bulgaria

In preparazione al Campionato del Mondo femminile le azzurre di Davide Mazzanti domani sera scenderanno in campo in Val di Fiemme per affrontare in amichevole la Bulgaria. Il test match si disputerà alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz di Cavalese, sfida che sarà ripetuta domenica 28 agosto sempre alle ore 18. Sabato 27 agosto, invece, Italia e Bulgaria sosterranno un allenamento congiunto con ingresso libero (ore 18).

Calendario

26 agosto ore 18: Italia-Bulgaria

28 agosto ore 18: Italia-Bulgaria

Biglietteria

I tagliandi per assistere alle due gare sono in vendita online QUI