Domani le azzurrine ospitano Olbia per il match di ritorno

Per la 13ª giornata del Girone Ovest del Campionato di A2, domani (ore 15.30), il Club Italia CRAI ospiterà al centro Federale Pavesi di Milano la Geovillage Hermaea Olbia. La formazione federale riprende quindi il proprio cammino nella regular season con la stessa avversaria incontrata nell’ultimo turno disputato. Le azzurrine, che hanno giocato in Sardegna il 25 novembre, nello scorso weekend non sono potute scendere in campo a causa del perdurare delle positività al Covid-19 nel gruppo della Lpm Bam Mondovì.

Una nuova ripartenza per il gruppo federale che questa volta sarà al completo per affrontare Olbia.

“La differenza sostanziale tra la scorsa partita e quella che ci apprestiamo a giocare – spiega il tecnico Massimo Bellano - sta nel fatto che nell’ultima settimana siamo riusciti a lavorare tutti insieme con continuità. Quando abbiamo affrontato la trasferta a Olbia, metà della squadra aveva praticamente sostenuto un solo allenamento prima del match. La situazione del gruppo con cui approcciamo alla gara è quindi diversa. Stiamo ritrovando un ritmo di gioco più interessante e anche la condizione fisica sta tornando ad essere quella di prima della sosta”.

Indubbiamente, per il Club Italia CRAI, si preannuncia una partita da affrontare con determinazione e grinta.

“Le qualità dell’avversario le conosciamo – prosegue l’allenatore delle azzurrine -: Olbia è una squadra che mixa bene l’esperienza di alcune giocatrici con la gioventù di altri elementi. Si preannuncia un test interessante. Ripetiamo la gara a pochi giorni di distanza da quella dell’andata, ma, questa volta, avremo la possibilità di valutare se il fatto di aver lavorato di più insieme ci permetterà di approcciare la partita in modo differente e di contrapporci con più convinzione alle avversarie, rispetto a quello che siamo riusciti a fare in Sardegna”.

Il match sarà disputato a porte chiuse, ma potrà essere visto in streaming (on demand) su www.lvftv.com

ARBITRI: La partita di domani sarà arbitrata da Michele Marconi e Anthony Giglio.

LA GIORNATA – Queste le gare in programma domani per il Girone Ovest del Campionato di A2

Ore 15.30 - Club Italia CRAI-Geovillage Hermaea Olbia

Ore 17.00 - Acqua&Sapone Roma Volley Club-LPM BAM Mondovì

Ore 17.30 - Eurospin Ford Sara Pinerolo-Green Warriors Sassuolo

Ore 18.00 - Barricalla Cus Torino-Sigel Marsala

Ore 20.30 - Exacer Montale-Futura Volley Giovani Busto Arsizio