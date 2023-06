Domani a Telese Terme la conferenza stampa di presentazione del collegiale delle azzurrine

Si terrà domani, mercoledì 7 giugno alle ore 18 presso la “Sala Goccioloni” di Telese Terme (BN), la conferenza stampa di presentazione del collegiale della nazionale under 17 femminile di Pasquale d’Aniello in programma nel comune campano da sabato 24 giugno a giovedì 6 luglio.

Per le azzurrine, quello di Telese Terme, sarà un ritiro di fondamentale importanza in vista dei Campionati Europei di categoria schedulati dall’11 al 22 luglioa Békéscsaba e Vrnjačka Banja (Ungheria e Serbia). Negli ultimi giorni di lavoro in Campania, le azzurrine saranno tra l’altro impegnate in degli allenamenti congiunti insieme alla nazionale under 17 femminile tedesca.

Saranno tante le autorità locali presenti domani all’incontro con la stampa: il presidente del Comitato Regionale FIPAV Campania Guido Pasciari; il commissario tecnico della nazionale under 17 femminile Pasquale d’Aniello; il Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso; il Consigliere Nazionale FIPAV Felice Vecchione; il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Irpinia Sannio.