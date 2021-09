La nazionale maschile under 21, arrivata ieri in Sardegna, sarà impegnata in due match amichevoli contro i pari età dell’Argentina prima dell’esordio nei campionati del mondo di categoria. Gli azzurrini guidati da Angiolino Frigoni affronteranno la squadra sudamericana (inserita nel girone C; l’Italia è nella pool A) domenica 19 e lunedì 20 settembre alle ore 18 al PalaPirastu di Cagliari.