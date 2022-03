Veneto ed Emilia Romagna, le tappe della quindicesima puntata del Viaggio tra le società del Campionato Italiano

Continua con la quindicesima puntata la rubrica della Federazione Italiana Pallavolo dedicata alle realtà sportive che stanno prendendo parte in questa stagione al Campionato Italiano per Società di beach volley. La rubrica, nata per essere un viaggio attraverso l’Italia, ha come obiettivo quello di far conoscere a tutti gli appassionati alcune delle realtà sportive più importanti del beach volley nazionale.

Protagoniste di questa settimana sono la veneta JBA Beach Volley - Volley Team Jesolo e la Kiklos che svolge la propria attività sulla riviera romagnola.

Queste le parole di Nadale Korbinian, presidente della JBA Beach Volley - Volley Team Jesolo: “La Volley Team Jesolo nasce, sulla spinta della Volley Team Jesolo San Donà, con l’obiettivo di creare e gestire una struttura che possa dare la possibilità di praticare il beach volley in continuità alla pallavolo che tradizionalmente si bloccava a fine maggio. La Volley Team Jesolo è quindi una branchia della società pallavolistica, dedita solamente al beach volley, che da lì in poi, nel litorale di Jesolo, ha cominciato a prendere sempre più piede. Dalla Volley Team Jesolo nasce il marchio JBA Beach Volley, marchio di più ampio respiro che oltre ad organizzare le attività della struttura, pianifica manifestazioni e gestisce le strutture JBA Jesolo e JBA Caorle. Possiamo dire che sin dagli albori, siamo stati tra le prime realtà nel territorio a mettere in moto un progetto duraturo e concreto legato esclusivamente al beach volley, quando ancora non era una disciplina così conosciuta. Basti pensare che siamo arrivati ad organizzare 14 delle 28 finali scudetto proprio fra le spiagge di Jesolo e Caorle. Io personalmente nasco come tecnico di pallavolo giovanile e durante un’estate ho cominciato a gestire la struttura. Dopo alcuni traslochi da una location jesolana all'altra, il comune ci ha concesso un’area che negli anni è diventata il punto di riferimento che tutti conoscono come Jesolo beach Arena/JBA Jesolo, una struttura che si sviluppa su 5.000 mq di spiaggia e che possiede 10 campi da gioco, diverse aree relax, una tribuna permanente e la caratteristica torretta baywatch”.

Il presidente Korbinian prosegue parlando delle attività e dell’importanza del settore giovanile: “Facciamo attività durante l’estate. Organizziamo corsi a giugno, luglio e agosto seguiti da una ventina di istruttori. La struttura fa più di 30.000 presenze stagionali che comprendono gli atleti (ca.300) della nostra scuola di Beach che, suddivisi in gruppi, raggiungono la struttura grazie ai trasporti societari convenzionati. l martedì e i giovedì si allenano i ragazzi dai 13 anni in su, mentre mercoledì e venerdì sono i giorni dedicati ai ragazzi più piccoli, dagli 8 ai 13 anni. Per tre mesi i giovani atleti si allenano con programmi di lavoro intensi e dettagliati, con l’obiettivo poi di partecipare alle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali, a seconda del loro livello di gioco. Alcuni dei nostri atleti durante l’anno sono impegnati nei vari campionati indoor, tra l’altro anche in realtà importanti come Imoco Volley, Volley Treviso, VTC San Donà e, una volta conclusa la stagione, riprendono subito a giocare a beach volley e il primo appuntamento da calendario, sono le finali del Campionato Italiano per Società di Bibione in programma a maggio. L’evento rappresenta il primo step del percorso estivo prima del Campionato Italiano. Cerchiamo di fare molta attenzione al percorso tecnico e al giusto adattamento dei nostri atleti, perché reputo di fondamentale importanza la collaborazione con le realtà pallavolistiche territoriali. Non avendo una struttura di proprietà che ci garantisce di fare attività anche durante il periodo invernale, ad oggi i nostri tesserati si allenano in Regione, presso delle strutture che ci permettono di portare avanti le sedute di allenamento. Il nostro fiore all’occhiello - prosegue Korbinian - è sempre stato il settore giovanile, come testimoniano i tanti risultati positivi raggiunti dai nostri atleti. Abbiamo avuto la fortuna di avere tra le nostre fila, giovani atleti come Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che hanno vinto la medaglia d’Argento lo scorso dicembre ai Mondiali Under 21 in Thailandia, così come l’azzurra Margherita Bianchin, anche lei cresciuta presso la nostra struttura. Queste grandi soddisfazioni sono il motivo per il quale facciamo il nostro lavoro. I meriti non sono stati solo i nostri, ma derivano anche della cultura pallavolistica della nostra regione. Noi abbiamo la fortuna di aver agito da catalizzatore, riuscendo nell’intento di portate i giovani pallavolisti a praticare il beach volley durante il periodo estivo, facendo scoprire loro, soprattutto, l’alto livello della disciplina e rendendolo perché no, anche uno sport un po' modaiolo. A livello territoriale abbiamo agito da apripista grazie anche all’aiuto del comitato regionale FIPAV Veneto. Sicuramente le organizzazioni di manifestazione nazionali come le finali del Campionato Italiano Assoluto e le pianificazioni di eventi molto apprezzati dai giovani, hanno avvicinato un numero maggiore di persone al nostro mondo, aumentando sempre più lo sviluppo generale della disciplina”.

“Il nostro sogno - conclude il presidente della JBA Beach Volley - Volley Team Jesolo - è quello di riuscire ad aprire una struttura al coperto. Avevamo fatto dei notevoli passi in avanti a riguardo, ma la diffusione della pandemia ha fatto rallentare tutto l’iter procedurale. Sono sicuro, che nel prossimo futuro tutto questo possa accadere, sia per dare continuità a tutte le nostre attività, che per farci fare un ulteriore step di crescita”.

Queste, invece, le parole di Federica Tosi responsabile comunicazione della Kiklos: “Per questa stagione del Campionato Italiano per società assecondiamo molto quelle che sono le esigenze dei nostri atleti. Loro ci comunicano quali sono le tappe a cui vorrebbero partecipare e noi ci organizziamo per permettere loro di essere presenti agli eventi.

L’obiettivo della società e della scuola Kiklos Beach Volley Workout è promuovere un percorso di crescita interno tra i vari atleti ed educarli al beach volley. In questo modo i ragazzi si sentono maggiormente preparati per affrontare i vari tornei ufficiali come il Campionato Italiano promosso e organizzato dalla FIPAV. Chiaramente siamo felicissimi quando i nostri giocatori conquistano punti importanti nelle varie tappe e ci auguriamo che qualcuno di loro possa essere presente alle finali di Bibione".

Federica Tosi prosegue parlando dei corsisti e della composizione dello staff all’interno della società: “All’interno della Kiklos Beach Volley Workout sono presenti diversi giovani atleti divisi in base al loro livello. In questa stagione la scuola, guidata da Daniele Gambarelli (Direttore Tecnico) e da Simone Raggi (Direttore Organizzativo) conta più di 250 corsisti equamente distribuiti tra maschi e femmine. Attualmente sono dieci gli allenatori coinvolti nel progetto tecnico all’interno della scuola, distribuiti tra la parte agonistica e quella amatoriale. Svolgiamo la nostra attività principalmente a Rimini, ma siamo presenti anche a Riccione e Viserva e questo ci permette di coprire l'attività praticamente tutto l’anno. Nella stagione estiva, inoltre, in due stabilimenti sul lungo mare di Rimini promuoviamo le nostre iniziative e i vari giocatori hanno la possibilità di divertirsi giocando a beach volley.

“La Kiklos, in collaborazione anche con altre scuole di beach volley, promuove delle iniziative formative per i priori beachers. Quest’anno ad esempio 30 corsisti sono stati a Tenerife (Spagna) per un camp di due settimane. Parallelamente organizziamo diversi eventi e tornei all’interno delle nostre strutture per permettere a tutti i nostri tesserati di sentirsi coinvolti. La prima settimana di settembre, inoltre, mettiamo a disposizione i nostri campi da beach volley e i coach, per degli open-day all’insegna dello sport e del divertimento, necessari per far avvicinare quanti più giovani possibili alla pratica di questa splendida disciplina. Il lavoro è sicuramente tanto – sottolinea Federica Tosi – però grazie alla passione e alla competenza delle varie professionalità all’interno della società si è riusciti a passare da 30 corsisti nel 2014 agli oltre 250 nel 2022. La Kiklos, oltre ad avere al suo interno la scuola di beach volley, è una società che organizza tornei ed eventi sportivi sulla Riviera Adriatica. La concorrenza in questo territorio è certamente tanta, tuttavia, lavoriamo per garantire ai nostri atleti qualità e promuovere al meglio la pratica di questo sport.”.

Scheda società:

Nome Società: JBA Beach Volley - Volley Team Jesolo

Anno di fondazione: 2009

Sede: JBA Jesolo, Via Pietro Orseolo 30016, Lido di Jesolo (VE)

Presidente: Nadale Korbinian

Sito web: https://jbabeachvolley.it

Facebook: https://www.facebook.com/JBAbeachvolley

Instagram: https://www.instagram.com/jbabeachvolley

Scheda società

Nome: Kiklos

Anno di fondazione: 2014

Sede: Viale Valturio 7, Rimini

Presidente: Giody Bellardi

Direttore Tecnico: Daniele Gambarelli

Direttore Organizzativo: Simone Raggi

Responsabile comunicazione e stampa: Federica Tosi

Sito web: https://www.kiklos.org/ e https://www.beachvolleykiklos.com/

Facebook: https://www.facebook.com/kiklos/ e https://www.facebook.com/beachvolleyworkout

Instagram: https://www.instagram.com/kiklosbeachvolley/ e https://www.instagram.com/kiklosbellaria/