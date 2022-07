Euro U17-F: le azzurrine superano 3-1 la Slovenia e conquistano la terza vittoria

Nuova vittoria per la Nazionale under 17 femminile impegnata in questi giorni ai Campionati Europei di categoria in Repubblica Ceca. Oggi pomeriggio le azzurrine, che stanno giocando la Pool II a Prostejov, hanno superato per 3-1 (25-20, 25-22, 13-25, 25-22) la Slovenia. Una buona prova corale per le atlete guidate dal tecnico Michele Fanni. Fatta eccezione per il terzo set, vinto dalla Slovenia, l’Italia ha sempre condotto in vantaggio il match e conquistato meritatamente la vittoria.

Le azzurrine torneranno in campo domani alle ore 16 contro la Polonia per l’ultima partita della fase a giorni. Ultimate le pool le prime due squadre di ogni girone giocheranno le semifinali incrociate e le successive partite per la medaglia, mentre le squadre classificate terza e quarta proseguiranno il loro cammino nelle partite di classifica per i posti dal 5° all'8°.

CRONACA – Partono subito forte le azzurrine che si portano in vantaggio (6-1). Il time out chiesto dalla panchina Slovena non ha l’effetto sperato ed è sempre l’Italia a condurre (10-6). Esposito e compagne hanno un momento di black out e le avversarie accorciano sul -1 (12-11). Decisiva però la ripartenza delle azzurrine che riprendono a macinare buon gioco e punti (18-16), non permettono alle avversarie di rientrare (21-19) e conquistano il primo set (25-20).

Lo stesso copione si ripete in avvio di secondo parziale (6-3), con l’Italia che continua a imporre il proprio gioco (8-6). La Slovenia si ricompatta (9-9), ma la reazione non è sufficiente: le azzurrine ripartono (12-9), restano avanti (16-12), mantengono il passo (20-17) e si portano sul 2-0 (25-22) nel conto set.

Al rientro in campo le parti si invertono: nella terza frazione è la Slovenia a dettare il ritmo della gara (1-9). Le azzurrine faticano a ritrovare il buon rendimento dei set precedenti (6-16) e sono le ragazze di coach Klokocovnik a rimanere in vantaggio (11-19). La Slovenia conquista il terzo set e riapre la partita (13-25).

Decisamente più equilibrato l’avvio della quarta frazione (5-4). Con determinazione le azzurrine non permettono alle avversarie di rientrare (8-6) e allungano il passo (12-7). Il buon gioco espresso dall’Italia permette a Esposito e compagne di mantenere il vantaggio (14-10). Le azzurrine respingono l’ultimo tentativo di recupero sloveno (17-15), aumentano il ritmo (20-15) e chiudono set e partita (25-22) conquistando la terza vittoria nella rassegna continentale.

ITALIA-SLOVENIA 3-1 (25-20, 25-22, 13-25, 25-22)

ITALIA: Allaoui 5, Esposito 12, Monaco 10, Adigwe 16, Del Freo 10, Manfredini 10; Bonafede (L), Marchesini 1, Amoruso, Vighetto, Coba. Ne: Baratella (L), Franceschini, Camerini. All. Fanni.

SLOVENIA: Sevcnikar 4, Pucelj 15, Gojkovic 8, Pukl Verdel 8, Siftar 14, Vukojevic 9; Filipic (L), Knezevic, Sagadin, Damjanovic, Hotic (L). Ne: Krizanic, Keselj. All. Klokocovnik.

ARBITRI: Yalcin (NED), Rydningen (NOR)

DURATA SET: 23’, 26’, 20’, 26’

ITALIA: 6 a, 15 bs, 14 mv, 31 et

SLOVENIA: 8 a, 16 bs, 11 mv, 23 et

