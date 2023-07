Euro U17-M: i 14 azzurrini convocati per la rassegna continentale

Nella giornata di oggi la Nazionale under 17 maschile raggiungerà Podgorica in Montenegro dove dal 19 al 30 luglio si svolgeranno i Campionati Europei di categoria.

Gli azzurrini, guidati dal tecnico Monica Cresta, sono stati inseriti nella Pool II e sfideranno Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda e Spagna.

Nella Pool I, invece, i padroni di casa del Montenegro affronteranno Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia e Grecia.

La Nazionale under 17, che ha conquistato la qualificazione alla rassegna continentale lo scorso gennaio a Darfo Boario Terme, ieri ha concluso l’ultimo collegiale di preparazione a Pordenone dove gli azzurrini hanno affrontato una serie di test match con i pari età della Polonia.

I tre allenamenti congiunti in programma sono stati tutti vinti dagli azzurrini che nella prima partita si sono imposti 3-1 (25-17, 25-23, 21-25, 25-18), nella seconda 3-2 (25-20, 21-25, 25-19, 24-26, 15-12) e nella terza 3-1 (25-18, 25-16, 23-25, 25-22).

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dai ragazzi – spiega il tecnico Monica Cresta - tutti hanno dato il massimo e sono pronti per affrontare il loro primo Campionato Europeo. In vista di questa manifestazione abbiamo svolto tre collegiali. Il lavoro è cominciato a inizio giugno con uno stage in Polonia dove abbiamo giocato tre amichevoli. Ci siamo poi spostati a Zocca dove abbiamo avuto la possibilità di recuperare da qualche acciacco e proseguire con gli allenamenti e la preparazione fisica. Ieri a Pordenone, dove abbiamo potuto lavorare al meglio anche grazie al supporto e all’ospitalità della società Volley Prata e della famiglia Cornacchia, abbiamo concluso la fase di preparazione. In queste settimane di collegiali i ragazzi hanno compiuto un significativo percorso di crescita, individuale e di squadra. E’ stato importante anche giocare diverse amichevoli che ci hanno permesso di sperimentare diverse soluzioni di gioco, di testare la preparazione di tutto gruppo e di far crescere la sintonia in campo”.

L’Italia farà il proprio esordio ai Campionati Europei under 17 maschile mercoledì 19 luglio alle ore 20 quando scenderà in campo all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar per affrontare l’Olanda.

“Sarà un Europeo impegnativo – conclude Cresta – nel nostro girone ritroveremo la Francia, la Spagna e l’Olanda, già affrontate durante il Torneo Wevza di qualificazione a gennaio, e la Polonia vista in questi collegiali. Per la prima volta incontreremo invece Repubblica Ceca, Serbia e Finlandia. Ci siamo preparati tanto e bene e speriamo di affrontare al meglio questa competizione. La formula è complicata, sarà necessario dare il massimo: il calendario prevede 7 partite nella prima fase e solo le prime due classificate accederanno alle semifinali e alle finali”.

I 14 azzurrini: Simone Porro e Bryan Argilagos (Volley Treviso); Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Civitanova); Davide Boschini (Trentino Volley); Manuel Zlatanov (Gas Sales Piacenza); Raffaele Colaci (Materdomini Volley); Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova).

Lo staff sarà composto da Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Matteo Antonucci (assistente allenatore), Marco Donnarumma (scoutman), Antongiulio Di Noto (medico), Mattia Cordenos (Fisioterapista), Glauco Ranocchi (preparatore fisico/team manager).

La formula - Le 16 squadre che prenderanno parte alla competizione giocheranno sette partite nella propria pool secondo la formula del girone all'italiana, con le prime due di ogni gruppo che si qualificheranno alle semifinali incrociate e alle successive partite per le medaglie.

Il calendario

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar - Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia

Ore 17.30 – Polonia-Spagna

Ore 20.00 – Italia-Olanda

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spogna

Ore 15.00 – Francia-Italia

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda

Ore 20.00 – Serbia-Polonia

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia

Ore 17.30 – Italia-Serbia

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia

Ore 15.00 – Olanda-Polonia

Ore 17.30 – Francia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia

Ore 17.30 – Italia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio

Ore 15.00 – Gracia-Turchia

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria

Ore 15.00 – Gracia-Slovenia

Ore 17.30 – Estonia-Turchia

Ore 20.00 Austria-Montenegro

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria

Ore 15.00 – Turchia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia

Ore 15.00 – Estonia-Grecia

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia

Ore 15.00 – Grecia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto