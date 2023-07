Euro U17-M: prova di carattere degli azzurrini, superata la Francia 3-2

Seconda vittoria per la Nazionale under 17 maschile ai Campionati Europei di categoria, che hanno preso il via ieri a Podgorica in Montenegro. Oggi pomeriggio all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar gli azzurrini si sono imposti 3-2 (22-25, 25-21, 20-25, 25-23, 15-11) sulla Francia.

Una vittoria, quella di oggi, frutto del buon gioco e di una bella prova di carattere dei ragazzi guidati da Monica Cresta.

A trascinare gli azzurrini Nicolò Garello, miglior realizzatore di giornata con 22 punti (3 muri, 59% in attacco). Tra le fila dell’Italia, dopo due intense ore di gioco, hanno chiuso in doppia cifra anche Alessandro Benacchio (10 punti, 1 ace, 2 muri, 64%in attacco), Lorenzo Ciampi (10 punti, 1 ace, 1 muro, 67% in attacco) e Manuel Zlatanov (10 punti, 3 muri).

Domani la Nazionale under 17 maschile tornerà in campo alle ore 17.30 per sfidare la Serbia.

CRONACA – Per queto secondo impegno ai Campionati Europei under 17 maschile il tecnico Monica Cresta sceglie il sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Benacchio e Ciampi e il libero Usanza.

E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del match: gli azzurrini provano ad allungare (3-5), ma la Francia ricuce (6-6) e prosegue la fase di studio tra le due formazioni (9-9). Sono i ragazzi di coach Dubois ad aumentare il ritmo (13-9) con l’Italia che fatica a ricucire (15-11). Con pazienza gli azzurrini ritrovano continuità nel gioco e accorciano (16-12, 17-16), ma non riescono a riagganciare gli avversari che conquistano la prima frazione (25-22).

Sono Cremoni e compagni a rientrare in campo con maggiore determinazione, a portarsi in vantaggio (3-5) e ad aumentare il ritmo (5-9). La Francia si ricompatta, ricuce (9-9) e tiene il passo (11-11). Un attacco vincente firmato da Cremoni segna la ripartenza dell’Italia che si riporta nuovamente avanti (12-17), tiene gli avversari a distanza (14-20) e, grazie a un buon gioco corale, conquista il secondo set (21-25).

Il match riprende sul filo dell’equilibrio con le due squadre che ricuciono prontamente ogni tentativo di allungo avversario e procedono sostanzialmente punto a punto (12-12). E’ la Francia a cambiare passo e ad aumentare il ritmo portandosi sul +3 (15-13). La reazione degli azzurrini tarda ad arrivare (17-14), gli avversari continuano a imporre il proprio gioco (22-17) e si portano sul 2-1 nel conto set (25-20).

E’ la Francia a rompere l’equilibrio (6-6) che caratterizza l’avvio della quarta frazione portandosi sul +4 (10-6). Gli azzurrini sono bravi a non lasciare libertà agli avversari e con Garello, Ciampi e Boschini a segno si riportano a contatto (14-13). E’ nuovamente pronta la reazione dell’Italia in risposta al nuovo tentativo di allungo dei francesi (17-14, 17-17). Ristabilita la parità gli azzurrini sono bravi a cambiare passo, staccare gli avversari (19-21) e a portare la partita al tie-break (23-25).

E’ l’Italia a interrompere il punto a punto all’avvio del 5° set (5-5) e a rimanere in vantaggio al cambio del campo (6-8). Gli azzurrini sono bravi a non permettere agli avversari di ristabilire l’equilibrio (9-11) e a piazzare il break che vale la vittoria di set e partita (11-15).

FRANCIA-ITALIA 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

FRANCIA: Respaut 5, Jokanovic 20, Laplace 10, Lapierre 15, Ferdani 15, Delaporte 10; Brunet (L), Natzev, Martzluff, Dalaize 1. Ne: Renevot (L), Richard, Fabrowski, Crane. All. Dubois.

ITALIA: Bertoncello 4, Benacchio 10, Cremoni 9, Garello 22, Ciampi 10, Porro 6; Usanza (L), Boschini 1, Argilagos, Colaci 1, Usanza (L), Zlatanov 10. Ne: Ruzza, Zara. All. Cresta.

ARBITRI: Angel Romero Martinez (ESP), Carole Hepp (LUX)

DURATA SET: 34’, 27’, 23’, 27’, 16’

FRANCIA: 4 a, 14 bs, 11 mv, 34 et

ITALIA: 4 a, 16 bs, 13 mv, 29 et

I risultati e il calendario

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar - Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda

Ore 20.00 – Serbia-Polonia

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia

Ore 17.30 – Italia-Serbia

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia

Ore 15.00 – Olanda-Polonia

Ore 17.30 – Francia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia

Ore 17.30 – Italia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Gracia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria

Ore 15.00 – Gracia-Slovenia

Ore 17.30 – Estonia-Turchia

Ore 20.00 Austria-Montenegro

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria

Ore 15.00 – Turchia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia

Ore 15.00 – Estonia-Grecia

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia

Ore 15.00 – Grecia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto