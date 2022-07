Euro U18-M: la tenacia premia gli azzurrini che superano la Bulgaria al tie-break

Nella quarta giornata dei Campionati europei di categoria, in corso a Tbilisi in Georgia , la Nazionale under 18 maschile conquista la quarta vittoria consecutiva. Oggi pomeriggio gli azzurrini, guidati dal tecnico Michele Zanin, hanno battuto 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 26-24, 17-15) la Bulgaria. Rispetto alle precedenti partite oggi l’Italia ha fatto fatica a conquistare la vittoria sul campo dello Sports Palace. La grinta e la tenacia dei ragazzi di Zanin sono state premiate.

Gli azzurrini torneranno in campo domani alle 18 (orario italiano) sempre allo Sports Palace di Tbilisi per la quinta e ultima giornata della fase a gironi. Domani l’Italia affronterà la Polonia.

CRONACA - Recuperato lo svantaggio iniziale in apertura di primo set (1-3) gli azzurrini ristabiliscono l’equilibrio (4-4) e passano in vantaggio (6-4). Respinti i tentativi di riaggancio da parte della Bulgaria i ragazzi di Zanin restano avanti (12-9), allungano (17-10) e conquistano senza fatica il set (25-17).

E’ la Bulgaria a interrompere l’equilibrio che caratterizza l’avvio del secondo set (9-9) e a trovare il primo vantaggio (9-11). Gli azzurrini faticano a ritrovare il giusto assetto in campo i bulgari restano avanti (17-19) e chiudono a proprio favore il secondo set (21-25).

Al rientro in campo è ancora la Bulgaria a dettare il ritmo (6-11) e a mantenere l’Italia a distanza (10-17). I ragazzi di Zanin non riescono a contrastare efficacemente il gioco avversario (15-22) e la Bulgaria si porta in vantaggio nel conto set (15-25).

E’ l’equilibrio a caratterizzare per un lungo tratto la quarta frazione (13-13). La Bulgaria prova a girare l’inerzia (13-17), ma gli azzurrini sono bravi a reagire (19-18) e a trovare lo spunto giusto per chiudere ai vantaggi (26-24) e portare la partita ai tie-break.

E’ la Bulgaria che prova subito a scappare (2-5) e tiene gli azzurrini a distanza (7-12). Quando i giochi sembrano ormai compiuti gli azzurrini si ricompattano, ritrovano efficacia e portano il 5° set ai vantaggi (13-13). Nel finale i ragazzi di Zanin sono bravi a trovare il guizzo giusto e a vincere set e partita (17-15).

ITALIA-BULGARIA 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 26-24, 17-15).

ITALIA: Mati 9, Selleri 1, Bristot 17, Filippelli 5, Barotto 15, Magliano 14; Morazzini (L), Miraglia 1, Frascio 1, Carpita 1, Bonisoli, Pozzebon 1. Ne: Fedrici, Loreti (L). All. Zanin.

BULGARIA: Andreev 8, Kozelov 6, Nikolov 6, Kandev 19, Delibosov 15, Titriyski 14; Atanasov (L), Vitekov, Bachvarov 8, Chipev (L), Rusev 2, Tomov 1. Ne: Hadzhiev, Nikolov. All. Karagyozov.

ARBITRI: Adamczyk (POL), Prozorov (MLD)

DURATA SET: 20’, 27’, 22’, 31’, 20’

ITALIA: 6 a, 10 bs, 10 mv, 27 et

BULGARIA: 7 a, 23 bs, 13 mv, 39 et