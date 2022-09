Euro U20-M: i 14 atleti scelti dal tecnico Matteo Battocchio

Prenderanno il via il 17 settembre a Vasto e Montesilvano gli Europei Under 20 maschile. Il tecnico Matteo Battocchio ha scelto i 14 azzurrini che parteciperanno alla rassegna continentale e che da oggi saranno al lavoro a Montesilvano in vista della gara d’esordio in programma sabato 17 settembre alle ore 20 al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano contro la Slovenia.

Questi i 14 atleti convocati: Mattia Boninfante e Luca Porro (Prata di Pordenone); Alessandro Alberto Bovolenta e Mattia Orioli (Robur Ravenna); Gaetano Penna e Ionut Alin Ambrose (Volley Lube); Federico Roberti (Virtus Volley Fano); Riccardo Iervolino (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Cosimo Balestra (Callipo Sport); Mattia Eccher (Diavoli Rosa); Matteo Staforini (Top Volley); Nicolò Volpe (Volley Tricolore).

Lo staff è composto da Matteo Battocchio (primo allenatore), Nicolò Zanni (secondo allenatore), Giorgio Sabbadin (assistente allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman), Mattea Tosetti (team manager).

CONFERENZA STAMPA - Si terrà domani, mercoledì 14 settembre, alle ore 11.30 presso la sede della Regione Abruzzo di Pescara in Piazza Unione 13 la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei U20 maschili. Relatori di giornata saranno: il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, i consiglieri federali Chiara di Iulio e Letizia Genovese, l’assessore allo sport Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martins, il sindaco di Vasto Francesco Menna, il DT del settore giovanile maschile Julio Velasco e il tecnico della Nazionale Under 20 maschile Matteo Battocchio.

RICHIESTA ACCREDITI STAMPA - Media e giornalisti interessati a prendere parte alla rassegna continentale, dovranno inviare richiesta di accredito per la sede di interesse all’indirizzo mail comunicazione@federvolley.it entro e non oltre le ore 16 di martedì 13 settembre specificando:

• Nome

• Cognome

• Testata giornalistica

• Ruolo (fotografo, giornalista, operatore TV)

• Numero di tessera professionale

• Indirizzo email

• Recapito telefonico

BIGLIETTI - Tutti gli interessati ad assistere alle semifinali e finali in programma a Montesilvano sabato 24 e domenica 25 settembre potranno acquistare i tagliandi al seguente link: https://fipav.mybookingplatform.it/prenotazione . Sono previste tariffe speciali per i tesserati FIPAV, che potranno acquistare i biglietti a un prezzo ridotto. Nelle altre giornate di gare, invece, l'accesso agli impianti è gratuito.

INGRESSO DISABILI: Per l'ingresso alle due giornate di semifinali e finali sia il disabile che accompagnatore avranno diritto all'ingresso gratuito. Tali posti, per ragioni di sicurezza e accessibilità, sono idonei alle particolari esigenze di circolazione delle carrozzine e delle persone con difficoltà motorie. Per ricevere accredito (ingresso gratuito) sarà necessario inviare una mail entro e non oltre le ore 16 del 20/09/2022 all'indirizzo abruzzo@federvolley.it dove dovrà essere indicato il nome della persona disabile e dell'accompagnatore. Il 24/25 settembre i biglietti omaggio potranno essere ritirati all'ingresso del PalaSport Corrado Roma, via Settimo Torinese, Montesilvano (Pescara).

Prezzi

Semifinali (24 settembre)

Intero 10 € /Tesserati FIPAV 5 €

Finali (25 settembre)

Intero 20 € /Tesserati FIPAV 10 €