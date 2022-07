Euro U21-F: le azzurrine scelte per la rassegna continentale, esordio il 12 luglio

Prenderà il via martedì 12 luglio la prima edizione dei campionati Europei under 21 femminili. La competizione sarà ospitata in Puglia, nelle città di Cerignola e Andria, e terminerà il 17 luglio.

Otto le squadre che hanno ottenuto l’accesso alla rassegna continentale. Le azzurrine sono state inserite nella Pool I e incontreranno Serbia, Austria e Ucraina. Nella Pool II giocheranno invece Turchia Polonia, Danimarca e Israele. I match della Pool I, le semifinali e le finali saranno disputate a Cerignola, mentre la Pool II giocherà ad Andria. Le prime due classificate di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incociate e nelle finali per l'assegnazione delle medaglie.

In attesa della gara d’esordio ai campionati Europeo di categoria, l’Italia di Pieragnoli affronterà due amichevoli contro la Turchia. Il primo test match è in programma domani, venerdì 8 luglio, alle 19 al Pala Sport di Andria, mentre il secondo si terrà sabato 9 luglio (ore 20) al Pala Tatarella di Cerignola.

L’Italia farà il proprio esordio ai Campionati Europei martedì 12 luglio alle 20 contro l’Ucraina.

BIGLIETTI - Per le gare dei gironi del 12, 13 e 14 luglio è previsto l'ingresso libero, mentre per le semifinali e le finali di sabato 16 e domenica 17 luglio l'ingresso sarà a pagamento. Maggiori dettagli sulla biglietteria saranno disponibili sul sito www.fipavpuglia.it .

ACCREDITI STAMPA - Media e giornalisti interessati a prendere parte alla fase finale, potranno fare richiesta di accredito stampa compilando il form online disponibile QUI

DIRETTA – Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Le 12 azzurre convocate

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor

Libero: Martina Armini

Lo staff è composto da Luca Pieragnoli (primo allenatore), Stefano Saja (secondo allenatore), Matteo Ingratta (assistente allenatore), Ignazio Sergio Raspante La Scala (medico), Marta Pedroli (fisioterapista), Francesco Andreoni (preparatore atletico), Luca Nico (scoutman), Simona Musumeci (team manager).

IL CALENDARIO

Pool I: Italia, Serbia, Austria, Ucraina

1a Giornata – 12 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Austria – Serbia

Ore 20.00 Italia – Ucraina

2a Giornata – 13 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Serbia – Ucraina

Ore 20.00 Austria – Italia

3a Giornata – 14 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Ucraina – Austria

Ore 20.00 Serbia – Italia

Pool II: Turchia Polonia, Danimarca, Israele

1a Giornata – 12 luglio 2022 - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Polonia – Danimarca

Ore 20.00 Turchia – Israele

2a Giornata – 13 luglio 2022 - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Danimarca – Israele

Ore 20.00 Polonia – Turchia

3a Giornata – 14 luglio 2022 - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Danimarca – Turchia

Ore 20.00 Israele – Polonia

Semifinali 1°-4° posto – 16 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

ore 17.30 (WJF-13) – 1ª Pool I - 2 ª Pool II

ore 20.00 (WJF14) – 1ª Pool II - 2 ª Pool I

Finale 3°-4° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Perdente WJF-13 – Perdente WJF14

Finale 1°-2° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 20.00 Vincente WJF-13 – Vincente WJF14