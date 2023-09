Europei Maschili: domani con la Germania per chiudere al meglio la fase a gironi

Ancona. Prosegue il cammino Europeo dell’Italia di Ferdinando De Giorgi che con la vittoria di ieri con la Svizzera sale a quota 4 vittorie per un totale di 12 punti avanti a Serbia, attualmente con 3 vittorie e 9 punti e Germania, con 3 vittorie e 8 punti. In caso di vittoria della Serbia questa sera potrebbe già arrivare la matematica certezza di chiudere in vetta la pool A, obiettivo già raggiunto da Slovenia e Francia rispettivamente nella Pool B e Pool D, gironi che si concludono oggi. Sale l’entusiasmo nei palazzetti italiani come dimostrato ieri ad Ancona con l’abbraccio dell’intera terra marchigiana agli azzurri che al termine si sono concessi per foto e abbracci facendo sentire questa nazionale sempre più vicina ai propri tifosi, autentica arma in più degli azzurri in questo europeo così come salgono anche gli ascolti televisivi sui canali RAI e SKY.

Il racconto di questa prima parte di Europeo, ad una gara dalla fine della Fase a Gironi, è affidato al libero veneto Leonardo Scanferla, spalla di Balaso con in mano le chiavi della seconda linea azzurra: “E' un Europeo in crescita, in ogni partita stiamo migliorando il nostro gioco e questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine. Giocare in Italia un Europeo è una cosa unica, che non capita tutti i giorni. E' un sogno vedere i palazzetti pieni, ci riempie di gioia, non vediamo l'ora di scendere in campo e tutto questo ci da la carica in più per affrontare questo percorso che vogliamo portare fino in fondo ma pensiamo passo dopo passo. La nostra filosofia è guardare nel nostro campo, guardare il nostro gioco, cercando di non pensare troppo a chi abbiamo di fronte. Domani la partita con la Germania sarà complicata, gioca un'ottima pallavolo, dobbiamo proseguire secondo quanto fatto fino ad oggi, spingere in battuta e trovare il ritmo nel nostro cambio palla, credo queste saranno le chiavi della partita di domani. Il nostro obiettivo è finire bene questo girone, che è stato sicuramente impegnativo, con partite in cui era importante metterci il 110%. Ora pensiamo a domani, poi ci concentreremo sugli Ottavi, andiamo avanti gradino dopo gradino. Ai tifosi continuiamo a chiedere il loro calore, è bello giocare in Italia, vogliamo arrivare fino alla fine per regalare ancora una gioia ai nostri tifosi ma anche a noi. Il nostro è un gruppo tenace, che non molla mai. Forza Italia!”.

Pomeriggio di lavoro oggi per gli azzurri in vista della gara con la Germania, che sarà trasmessa alle 21.15 su RAI2 e Sky Sport 1, Sky Sport Arena e NOW TV, affrontata 44 volte nella storia e battuta 34. L’ultimo precedente risale a questa stagione quando lo scorso 10 giugno in VNL in Canada l’Italia ha battuto 3-1 la squadra della vecchia conoscenza del campionato italiano Michal Winiarski.

L’avversaria: Germania

Schiacciatori: 1. Christian Fromm, 5. Moritz Reichert, 13. Ruben Schott, 14. Moritz Karlitzek, 19. Erik Rohrs.

Palleggiatori: 2. Johannes Tille, 11. Lukas Kampa.

Centrali: 12. Anton Brehme, 18. Florian Krage, 21. Tobias Krick, 25. Lukas Maase.

Opposti: 9. Gyorgy Grozer.

Liberi: 3. Denys Kaliberda, 10. Julian Zenger.

All. Michal Winiarski

Gi azzurri in TV nella Prima Fase

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)

Le altre gare trasmesse

5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)

I risultati di oggi e le gare di domani

POOL A - Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

Serbia-Estonia 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)

Italia-Svizzera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)

5 settembre: ore 18.00 Belgio-Estonia, ore 21.15 Germania-Serbia

POOL B - Bulgaria (Varna)

Ucraina-Finlandia 3-2 (25-23, 25-17, 23-25, 24-26, 15-13)

Croazia-Slovenia 0-3 (17-25, 18-25,14-25)

5 settembre: ore 17.30 Spagna-Ucraina, ore 20.30 Slovenia-Bulgaria

POOL C - Macedonia del Nord (Skopje)

Danimarca-Olanda 1-3 (18-25, 24-26, 25-23, 20-25)

Repubblica Ceca-Montenegro 3-0 (25-18, 25-20, 25-15)

5 settembre: ore 17.00 Polonia-Danimarca, ore 20.00 Macedonia del Nord-Olanda

POOL D - Israele (Tel Aviv)

Francia-Romania 1-3 (23-25, 25-16, 18-25, 21-25)

Portogallo-Turchia 3-2 (26-24, 21-25, 15-25, 28-26, 15-13)

5 settembre: 17.00 Grecia-Francia, ore 20.00 Turchia-Israele

