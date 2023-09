Ancona. La Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è in campo in questo momento ad Ancona contro la Svizzera nel primo dei due match in programma nelle Marche. Presente sulle tribune del Palaprometeo, a supportare gli azzurri, anche il Campione del Mondo di fioretto maschile Tommaso Marini. Lo schermidore anconetano ha conquistato l'oro iridato lo scorso luglio ai Mondiali di Milano.

La gara tra Italia e Svizzera è visibile in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno.