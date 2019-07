Europei U16 femminili: le azzurrine in diretta streaming

Da questa sera e per tutto il proseguo dei Campionati Europei, le gare delle azzurrine impegnate nella pool di Trieste saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (QUI). Le semifinali e finali, invece, potranno essere seguite sul canale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI) e su EuroVolley TV. Gli appassionati, dunque, potranno seguire da vicino le gare delle azzurre a cominciare da questa sera contro l’Olanda (ore 19.30).

ll calendario delle azzurrine

Pool B (Trieste, PalaChiarbola): 13/7 Italia-Romania 3-0 (25-23, 25-10, 25-10), 14/7 Italia-Olanda (ore 19.30), 15/7 Italia-Belgio (ore 19.30), 17/7 Italia-Serbia (ore 19.30), 18/7 Italia-Turchia (ore 19.30).